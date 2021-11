EN BREF Version électrique du GLB 7 places 419 km autonomie Prix non connus

L’électrification est le passage obligé pour toutes les marques qu’elles soient généralistes ou premium. Mercedes n’y échappe donc pas mais la firme à l’étoile est l’une des plus impliquées sur le sujet avec pas moins d’une vingtaine de modèles hybrides rechargeables présents dans la plupart des catégories (berlines compactes, SUV compacts, berline familiale, etc…), mais aussi des électriques. Aujourd’hui, on en trouve quatre (EQA, EQC, EQV et EQS) et leur nombre ne va faire qu’augmenter puisque Mercedes a d’ores et déjà révélé l’EQE et l’EQT, une berline routière et un utilitaire 100 % électrique. Et en attendant leur commercialisation, c’est au tour de l’EQB, la déclinaison électrique du GLB de faire son entrée en piste après avoir été présenté en Chine en 2021 avant de faire ses débuts européens lors du salon de Munich.

dailymotion Prise en mains vidéo - Mercedes EQB : l'électrique pratique

Dans quelques mois, c’est une gamme complète électrique qui sera mise en place en parallèle des thermiques. Et pour ne pas perturber les clients, les modèles électriques reprendront les appellations traditionnelles, mais qui seront précédés des lettres « EQ » pour signifier leur appartenance au monde de l’électrique.

Esthétiquement, cet EQB reprend la recette de l’EQA, à savoir la grande majorité des lignes du GLB est reconduite. Les particularités se résument principalement au niveau des faces avant et arrière. Ainsi, comme tous les modèles électriques, la calandre est désormais pleine et elle est surplombée par un bandeau lumineux. Un artifice que l’on retrouve au niveau de la poupe avec des feux reliés par ce même bandeau. À noter enfin que la plaque d'immatriculation abandonne le hayon pour se placer désormais au niveau du bouclier.

Dans l’habitacle, ne cherchez pas de différence avec le GLB car il n’y en a pas. La planche de bord est semblable et par conséquent très proche de celle de Classe A et B. Elle se caractérise principalement par une double dalle numérique qui peut se diviser en deux parties : à gauche pour l’instrumentation et à droite pour le multimédia. Totalement paramétrable, chaque partie peut se commander par l’intermédiaire d’un pad situé sur le volant ou par un autre implanté sur la console centrale ou même de façon tactile. La présentation, bien que désormais connue, fait toujours son effet avec un dessin moderne et technologique d’autant plus que la qualité est au rendez-vous.

Mais le plus important avec cet EQB, c’est que l’électrification n’a rien changé en termes d’aspects pratiques qui restent strictement identiques que ce soit au niveau du volume de chargement (465 à 1 620 litres), de l’habitabilité, mais surtout de la modularité.

Et c’est justement dans ce domaine que l’EQB se démarque par rapport à ses concurrents. En effet, il dispose d’une banquette arrière coulissante sur 14 cm et rabattable selon le schéma 40/20/40. Mais surtout, l’EQB est capable de transporter jusqu’à 7 passagers grâce à des sièges escamotables de troisième rang. Alors certes, ceux-ci sont réservés à des personnes mesurant au maximum 1,65 m, mais cette offre est tout simplement unique sur le marché électrique aujourd’hui.