Prix des carburants : 40 millions d'automobilistes veut une réforme de la fiscalité

Vous l'avez sûrement remarqué, les prix des carburants n'en finissent pas de grimper. Il y a quelques mois, le gouvernement avait mis en place le chèque-carburants d'un montant de 100 € afin d'aider les personnes gagnant moins de 2 000 € nets/mois.

Vu que cette augmentation est loin d'être passagère, cette question n'en finit de revenir sur les devants de l'actualité. Ainsi, lundi dernier lors d'une interview sur France Info, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire a exclu de faire un geste supplémentaire sur la fiscalité des carburants : « ce n'est pas la bonne solution », a fermement insisté Bruno Le Maire. Le ministre a toutefois fait une timide ouverture vers les automobilistes qui n'ont pas de solutions alternatives : « des mesures spécifiques pour ceux qui doivent prendre leur véhicule pour aller travailler », sont envisageables. Et c'est ce qui a été décidé hier par le gouvernement avec une hausse de 10% des indemnités kilométriques.

Une décision loin de faire l'unanimité à quelques mois de la présidentielle où le pouvoir d'achat risque d'être l'un des principaux sujets pour les différents candidats. Conforme à sa vocation, l'association 40 millions d'automobilistes vient de proposer sa solution afin d'alléger la facture des conducteurs : une nouvelle fiscalité.

Partant du constat que plus de 60 % du prix d’un litre de carburants est composé de taxes, l'association estime que la seule et unique mesure qui assurerait aux consommateurs de payer leur carburant au juste prix serait la baisse de la TVA à 5,5 % (au lieu de20 %), un taux réservé aux produits dits « de première nécessité. Mais, une telle décision aurait de fortes répercussions sur le budget de l'État qui perdrait la bagatelle d'environ 43 milliards d’euros. Impensable, donc pour rendre cette demande plus crédible, 40 millions d'automobilistes propose en parallèle de cette baisse de la TVA d'augmenter légèrement le montant de la TICPE (Taxe intérieure de Consommation sur les Produits énergétiques), qui s’élève actuellement à 0,59 €/l de gazole et 0,68 €/l de SP 95, pour compenser une partie des pertes de recettes pour l’État et les collectivités.

Ainsi, en augmentant de 8 cts la TICPE sur le litre de SP 95 et de 7 cts sur le litre de gazole et en réduisant dans le même temps la TVA à 5,5 %, on parviendrait à des prix à la pompe de 1,60 € et 1,53 €, soit des économies respectives de 14 cts sur le litre d’essence et de 13 cts sur celui de gazole. Autre avantage de cette réforme : les prix en station-service seraient plus stables, puisque soumis à une fiscalité variable moins importante, ce qui permettrait également d’atténuer les fluctuations des cours du baril de pétrole.

La proposition est louable et a le mérite d'exister, mais il y a peu de chance que le gouvernement accède à cette demande car au-delà de la pression budgétaire, il y a la volonté de nos dirigeants de développer la mobilité verte.