« Quand allez-vous percuter ? », la campagne-choc de Vinci Autoroutes

Les personnels intervenant sur les réseaux routiers et autoroutiers français, les "patrouilleurs" comme on les appelle souvent aussi, exercent un métier à risque. Une mission de service devenue ces derniers mois encore plus dangereuse que par le passé. C’est du moins le ressenti de cette profession, un ressenti justifié hélas par des chiffres alarmants.

« Quatre agents ont trouvé la mort en intervention depuis le début de l’année sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier français », s’indigne Vinci Autoroutes, ajoutant qu’en moyenne « plus d’1 véhicule d’intervention est encore percuté chaque semaine sur son réseau » et 2 en moyenne sur l'ensemble du réseau autoroutier français concédé. Dans la majorité des cas (3 cas sur 5), ces accidents seraient provoqués par des conducteurs endormis ou inattentifs.

17 étapes pour réveiller les consciences

Ras-le-bol, basta ! C'est en substance ce qui crient dès lors les professionnels de l’assistance routière, ces "anges gardiens" prêts à se lancer au secours des automobilistes 24/24 et 7/7. A l’image des collaborateurs du groupe Vinci Autoroutes.

En cette veille de grandes vacances, le concessionnaire a justement voulu marquer les esprits. Il officialise le lancement d’une vaste opération, une mobilisation choc et itinérante qui va sillonner l’ensemble de son réseau hexagonal durant le mois de juillet.

« Un convoi exceptionnel, composé de 6 camions porte-chars, transportant chacun 3 fourgons accidentés, sillonnera successivement 17 aires de service du réseau français VINCI Autoroutes avec pour bannière une question simple et cruciale : "Quand allez-vous percuter ?" », a dévoilé ce matin l'opérateur.

Cette campagne de sensibilisation au message volontairement incisif débute ce 1er juillet à la barrière de péage de Vienne (38), à l’entrée de l’Autoroute A7. Elle est l’occasion pour les agents de Vinci Autoroutes d’exprimer leur exaspération face aux collisions dont ils sont victimes. D’autre part, elle a pour finalité d’inciter les conducteurs et le grand public à « enfin prendre conscience de la dangerosité de certains comportements » au volant : notamment l’usage du smartphone, le non-respect des distances, la somnolence ou encore la méconnaissance totale de ce qu’on appelle le « corridor de sécurité »*.

La démonstration de force que le groupe Vinci Autoroutes va mener à travers toute la France au cours des prochaines semaines espère enfin faire évoluer les mentalités des automobilistes, à travers des images chocs mais surtout à travers beaucoup d’échanges et de pédagogie. Le slogan de l'opération « Quand allez-vous percuter ? » sera également relayé par le biais d’une campagne d’affichage, à la fois sur les aires de service et sur les réseaux sociaux.

*Corridor de sécurité : Cette règle est inscrite au Code de la route depuis 2018. Elle consiste à laisser une voie libre ou à se décaler le plus à gauche possible de sa voie de circulation à l’approche d’une zone sur laquelle interviennent des personnels de secours et d’assistance, et notamment les agents autoroutiers.