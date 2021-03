Quand la voiture devient espace détente et remise en forme

On connaît l'arsenal sécuritaire des grandes berlines Mercedes. Mais il y a aussi la surenchère en matière de confort. Et, comme pour les assistances à la conduite, le constructeur est de plus en plus inventif pour rendre les trajets moins fatigants, via le programme Energizing Comfort.

Le système agit sur les sièges, la climatisation, l'éclairage d'ambiance, la sono ou encore un parfum d'ambiance ! Il y a plusieurs programmes, conçus pour se remettre en forme ou se déstresser. Le mode bien-être fait ainsi office de spa sur roues, avec un massage façon pierres chaudes !

Un "Energizing Coach" va faire des recommandations personnalisées. Il peut fonctionner en lien avec une montre connectée, qui transmet à la voiture des données vitales du conducteur, comme la fréquence cardiaque et la qualité du sommeil. On peut aussi dire à la voiture "Je suis fatigué" et cette dernière lancera un mode adapté.

La nouvelle berline électrique EQS va en faire encore plus. Elle intégrera l'Energizing Nature, des programmes de sons apaisants, avec trois ambiances : clairière dans les bois, sons de la mer et pluie d'été. La marque a aussi imaginé le programme micro-sieste ! Celui-ci est notamment pensé pour les temps de recharge courte sur borne rapide.

La voiture va assurer une ambiance propice au sommeil, avec siège conducteur qui s'incline, fermeture des vitres et stores. Elle activera aussi le recyclage de l'air ambiant, l'éclairage d'ambiance, des sons apaisants et des affichages dédiés sur l'écran ! Il y aura une phase de réveil, avec parfum approprié et petit massage !

La voiture, nouveau refuge pendant la fermeture des centres de soin lors des confinements ?