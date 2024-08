Quand le jeune étudiant nanti Tom Cruise faisait la pub de Porsche

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

C’est probablement le film qui a fait décoller la carrière de Tom Cruise. Bien avant les excellents Rain Man, Top Gun et autres Jour de Tonnerre, le jeune et prometteur acteur américain était à l’affiche de Risky Business en 1983 avec Rebecca de Mornay. Il y incarnait un étudiant de bonne famille à la vie un peu ennuyeuse, qui se retrouvait embarqué dans de folles histoires après sa rencontre avec une call girl (jouée par Rebecca de Mornay) qui le poussait à prendre des décisions particulièrement audacieuses.

Sublimé par la bande originale signée du groupe Tangerine Dream, avec en point d’orgue le magnifique Love on a real train, le film comprenait une scène de course-poursuite où Tom Cruise essayait de semer le méchant proxénète de Lana au volant de la Porsche 928 de ses parents partis en vacances. Après un début de course assez laborieux dans lequel il semblait avoir du mal à surclasser le conducteur d’une très lourde Cadillac Deville avec sa puissante GT allemande, il parvenait enfin à lui échapper. La course poursuite terminée, il lâchait le désormais culte « Porsche, there is not substitute » (qu’on pourrait traduire par « rien ne peut égaler une Porsche » ) avec un joli coup de pub pour le constructeur allemand, dont le modèle sera également mis en valeur la même année dans le film Scarface.

La 928 finit dans le lac

A noter que dans le film, Tom Cruise plonge accidentellement la 928 de ses parents dans le lac Michigan et organise ensuite des soirées dans sa belle maison familiale pour financer les réparations de la voiture. Sept ans plus tard, il jouera un pilote de course dans Jour de Tonnerre, un film nettement moins mauvais que les Driven et autres Michel Vaillant dans le genre « compétition automobile ».