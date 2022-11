Tesla commercialise actuellement la berline compacte Model 3, le SUV familial Model Y, la grande berline Model S et le gros SUV Model X. D'ici quelques mois, cette gamme sera renforcée par le pick-up Cybertruck et même la supercar Roadster. Mais ce n'est pas tout : la marque d'Elon Musk va également devenir un constructeur de camions. Elle promet les premières livraisons de son Semi pour le début du mois de décembre, avec déjà de nombreuses commandes de grandes sociétés comme Pepsi ou Walmart.

Quand Renault Trucks se moque de Tesla

C'est ce futur Tesla Semi qui est à l'affiche d'une publicité publiée il y a quelques jours sur le compte Youtube de Renault Trucks, une société qui n'a plus de lien direct avec la branche automobile de la marque au losange (elle appartient désormais au groupe Volvo). On y voit un grand panneau publicitaire annonçant l'arrivée prochaine du Tesla Semi, qu'observe un chauffeur de camion à l'air impassible. Et pour cause, ce dernier conduit déjà un poids lourd électrique, de la marque Renault Trucks.

« Déjà deux millions de kilomètres pour les camions électriques Renault »

La publicité conclut en rappelant que les camions électriques Renault Trucks, capables de transporter entre trois et 26 tonnes selon le modèle, ont déjà parcouru « deux millions de kilomètres » et ils n'ont pas attendu l'arrivée de Tesla pour exister. Précisons que le Semi de Tesla doit pouvoir transporter a moins 37 tonnes. Chez Renault Truck, un nouveau modèle électrique capable de transporter 44 tonnes rejoindra la gamme en 2023.