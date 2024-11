Que valent les voitures hybrides rechargeables les moins chères ?

Souvenez-vous : en 2015, la Volkswagen Golf VII tentait de démocratiser l'hybridation rechargeable avec une inédite version GTE dotée d'un moteur électrique de 100 ch alimenté par une batterie de 8,7 kWh capable d'assurer 50 km avant une recharge ou que son 1.4 turbo essence ne démarre. Son prix à l'époque : 34 990 €, déduction faite du bonus gouvernemental de 4 000 € d'alors. Mieux, en 2020, alors que le coup de pouce gouvernemental avait totalement disparu pour les thermiques branchées, Renault lançait un Captur PHEV à 34 250 €.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Le Captur hybride n'est plus disponible en version Plug-In, et une Golf VIII réclame au minimum 43 990 €. Bien sûr, sa grosse pile de 19,7 kWh autorise plus de 140 km en cycle combiné WLTP, mais la majorité des automobilistes en quête d'une hybride rechargeable a-t-elle besoin d'une telle autonomie électrique ? Pas sûr. Notez que la cousine Seat Leon ne fait pas mieux, à 43 750 €… La Peugeot 308 non plus, avec un tarif d'appel à 42 820 € pour 180 ch "seulement". Et l'on ne compte plus les nouveautés prémiums capables de prouesses techniques mais hors de prix. La rédaction a donc passé en revue les modèles moins réputés et moins chers…

Citroën C5 Aircross

Il a été l'un des premiers SUV à croire en l'hybridation rechargeable. Soyons honnêtes : sa motorisation date quelque peu, mais l'arrivée en préretraite du français assure des remises intéressantes sur ce véhicule ultra-confortable, vaste, et astucieux avec ses trois sièges arrière indépendants et coulissants. Ainsi la marque aux chevrons le propose à partir de 40 830 € sur son site Citroën Store. Sachant que la marque annonce une autonomie électrique mixte WLTP de 64 km (un peu plus de 50 km dans la vraie vie) et 225 ch cumulés, difficile de trouver moins cher à prestations équivalentes. Seul grief : le 1.6 turbo essence réclame quasi 8 l/100 km une fois la batterie vide, le moteur électrique n'intervenant alors qu'en de trop rares occasions.

Ford Kuga

Menant une carrière plutôt discrète mais profitant d'un restylage pour se rappeler à notre souvenir, le Kuga avance l'une des motorisations hybrides rechargeables les plus économes du marché. Affiché à partir de 46 090 €, il promet 66 km en électrique en cycle mixte grâce à une batterie de 14,4 kW. Mieux, son bloc essence 2,5 litres à cycle Atkinson et le train épicycloïdal garantissent une consommation moyenne inférieure à 7 l/100 km une fois la batterie déchargée, en même temps qu'un 0 à 100 km/h en 7s3 grâce à une puissance cumulée de 243 ch. Hélas, le moteur n'accepte pas l'Éthanol 85 contrairement à celui de l'hybride classique. Et pas de transmission 4x4 non plus.

Hyundai Tucson

Vous êtes tentés par le Rafale PHEV 300 mais son ticket d'entrée à 54 500 € vous rebute ? Même constat pour le dernier Tiguan à 53 900 € ou son grand frère Tayron à 56 200 € ? Pensez au Hyundai Tucson, proposé à partir de 47 200 €, et pas ridicule avec sa puissance cumulée de 252 ch (204 pour les VW) garantie en partie par son quatre cylindres 1.6 turbo essence de 160 ch (3 pattes 1.2 150 ch pour le Renault). Et si son accumulateur peut paraître modeste dans la catégorie avec 13,8 kWh, il promet tout de même jusqu'à 69 km d'une traite sans brûler de sans-plomb (cycle mixte). Dommage : le Coréen manquera d'un peu de retenue batterie vide (environ 8 l/100 km).

Kia Ceed

À partir de 37 540 € en version berline compacte à tendance crossover et 38 940 € en break SW, la Coréenne se révélera moins performante qu'une Golf PHEV, tant en électrique (60 ch) qu'en hybride (141 ch cumulés pour un 0 à 100 km/h en 10s8), mais l'agrément de conduite est au rendez-vous grâce à une boîte auto double-embrayage réussie. Si les 8,9 kWh de la batterie semblent justes, les 50 km maxi en électrique sur le cycle mixte peuvent suffire au quotidien, surtout si l'on peut recharger dans la journée (2 h 20 au mieux). Avec 437 l sous tablette, le coffre du break SW manque hélas d'un peu de volume. Et le déficit d'image ne facilitera pas la revente.

Toyota C-HR

Qui dit hybride dit Toyota, mais pas forcément rechargeable. Pourtant, la marque japonaise en a également fait sa spécialité et profite de sa force de frappe pour réduire les prix. En témoigne son SUV C-HR, plus compact qu'un Peugeot 3008 PHEV (-18 cm de long) mais aussi moins cher grâce à des remises canon. En accordant 2 000 € dès la poignée de main, le Japonais branché débute à 38 400 €, voire 36 900 € pour les modèles en stock qui ont droit à 1 500 € de ristourne supplémentaire. Si sa pile n'offre que 13,1 kWh contre 17,8 pour le Peugeot, elle autorise déjà 66 km en électrique sur le cycle mixte WLTP. De plus, la puissance cumulée atteint 223 ch, et l'on sait que le quatre cylindres 2.0 demeurera sobre une fois la batterie rechargeable vide grâce à l'efficacité de l'hybridation. Mais tout n'est pas rose : le coffre ne propose que 310 litres et la surface vitrée réduite à l'arrière complique la rétrovision.

Toyota Prius

Exclusivement rechargeable depuis l'arrivée de ce 5e opus, la Prius n'est pas en reste puisqu'elle profite, comme son petit frère, de gestes commerciaux intéressants : Toyota nous indique 5 000 € de remises actuellement, sans condition. Soit un ticket d'entrée à 38 900 €. Et si elle utilise le même ensemble mécanique que le C-HR, elle en fait un usage exemplaire grâce à son aérodynamique typique d'une berline de 4,60 m profilée. Ainsi, sa petite pile promet 86 km en électrique avant de se brancher, sur un cycle mixte WLTP. Et le 2.0 saura se contenter ensuite de 5 l/100 km, selon nos relevés. Dommage que le coffre ne soit pas à la hauteur du gabarit (284 litres), et que la chute de pavillon impose de baisser la tête à l'arrière…