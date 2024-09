Quel rapport entre Renault et le nouveau Lecar 459 hybrido ?

Renault reste avant tout le constructeur automobile qu’on connaît tous. La structure du géant français de l’industrie du transport vient cependant d’évoluer assez sensiblement. Car la conception des nouveaux modèles de la marque au losange se répartit désormais entre la division Ampere, réservée aux modèles entièrement électriques, et celle de Horse qui gère les motorisations thermiques et hybrides en collaboration avec le Chinois Geely et le pétrolier saoudien Aramco.

Il y a quelques mois, d’ailleurs, cette division Horse annonçait la livraison de son premier client « tiers » : le constructeur turc Habas qui achètera ses moteurs diesel. Le SUV Lecar 459 Hybrido que vous pouvez observer en image dans cet article est un autre véhicule client de Horse : un crossover au design « façon coupé » d’une nouvelle marque brésilienne, qui utilisera le moteur essence compatible avec l’éthanol à trois cylindres de 1,0 litre turbo HR10 de 115 chevaux fabriqué par Horse, mais aussi un moteur électrique de la société WEG (un partenaire brésilien de Horse spécialisé dans la conception dans cette technologie).

Un électrique à prolongateur d’autonomie

Le 459 Hybrido fonctionnera comme un modèle 100% électrique, dont seul le générateur alimenté par les électrons entraînera les roues. Il développera 163 chevaux, promet 1000 km d’autonomie maximale avec un 0 à 100 km/h abattu en 10,9 secondes et une production qui doit débuter en août 2026. Son prix de base ? 147 900 dollars brésiliens, soit un peu plus de 24 000€. Et il n’est pas prévu qu’il soit commercialisé chez nous.