Quel SUV Dacia Duster 3 choisir ?

Dacia remplace le Duster et le transforme en véhicule plus moderne et haut de gamme que par le passé. Cette génération 3 évolue en profondeur puisqu’elle s’équipe de la plateforme CMF-B de Renault, la même qu’utilisent les Dacia Sandero, Dacia Jogger et la Renault Clio 5. Cette base technique plus rigide peut également recevoir de nouvelles aides à la conduite ainsi que des motorisations électrifiées.

Sous le capot du Dacia Duster 3, il n’y a plus de diesel (seul le Maroc y aura droit en 2025), mais des motorisations bicarburation ou électrifiées. On retrouve ainsi le bloc 1.0 ECO-G de 100 ch qui peut fonctionner au GPL et à l’essence et l’on découvre le bloc 1.2 TCe de 130 ch micro-hybride 48V qui est disponible avec les versions deux ou quatre motrices du Duster. Enfin, au sommet de la gamme on trouve une motorisation 1.6 hybride de 140 ch.

Un style plus massif, plus robuste



Tout en conservant des cotes proches de l’ancien modèle (4,34 m de long) et ainsi rester entre deux catégories, celle des SUV citadins et celle des SUV compacts, le Dacia Duster de troisième génération n’a plus rien à voir avec l’ancien opus. Ce n’est pas qu’une question de nouvelle base technique, mais aussi du style. Ce Duster 3 affiche désormais des lignes plus fortes, un gabarit massif. Il est impossible de confondre cette nouvelle génération avec l’ancienne plus ronde, plus basique.

Multimédia de dernière génération

Le Dacia Duster 3 s’embourgeoise et déchire sa carte de visite low cost. Cela se constate à l’intérieur et si la moquette reste un peu rêche et que le ciel de toit dispose d’une matière plus basique que celle de la concurrence, pour le reste le Dacia Duster 3 se met au niveau de ses rivaux et n’a plus à rougir de modèles plus huppés que lui. Pour les aides à la conduite, le Duster intègre les nouvelles normes GSR-2 et en ce qui concerne le multimédia on a droit à un écran de 10,1 pouces à partir du deuxième niveau de finition qui se montre simple à utiliser et performant. Deplus, il peut être mis à jour à distance. Quant à la version d’entrée de gamme, elle est équipée d’un système plus basique fonctionnant par l’intermédiaire d’une application sur votre téléphone. Le conducteur peut également compter sur une instrumentation numérique de 7 pouces tandis que les sièges avant qui ont été redessinés offrent désormais au conducteur et à son passager un meilleur maintien latéral.

Taille compacte, mais habitabilité correcte



Dans l’habitacle les rangements sont nombreux et l’on peut en option disposer de nombreux accessoires comme le pack Sleep qui transforme le Duster en une sorte de van. On peut aussi opter pour le système Youclip, il s’agit de plusieurs accessoires comme les pochettes de rangement, support smartphone ou lampe nomade, qui peuvent se fixer dans différents endroits de l’habitacle. Pour les places arrière, les occupants de la banquette disposent d’un bel espace de vie et deux adultes (ou trois enfants) se sentiront à leur aise. Quant au volume de coffre, il affiche désormais 494 litres et il présente une belle largeur, facilitant le chargement.

Une plateforme moderne

C’est en prenant le volant que l’on se rend compte des améliorations. Si la direction n’est pas assez consistante et précise, pour le reste le Dacia Duster 3 est convaincant. Le comportement routier est amélioré, il y a peu de mouvements de caisse en courbe et les suspensions sont particulièrement bien calibrées. Le niveau de confort progresse grâce à un amortissement de qualité et une insonorisation en hausse (même s’il y a toujours des bruits d’air). Du fait de l’intégration des normes GSR-2, on a droit au freinage auto d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation l'aide au maintien dans la voie… des aides qui facilitent la vie du conducteur, mais qui peuvent se révéler intrusives. Pour les conducteurs qui ne les apprécient pas, le bouton « My Safety » à gauche du volant permet un accès rapide à votre configuration d’aides à la conduite préférées si vous avez pris le soin de les programmer avant.

Des tarifs toujours attractifs

En faisant progresser son Duster, Dacia fait malheureusement progresser ses tarifs. Il faut désormais dépenser 2 300 € de plus en moyenne par rapport à la précédente génération, seul le modèle d’entrée de gamme dotée de la finition Essential et du moteur 1.0 ECO-G (essence/GPL) reste en dessous des 20 000 € (19 690 € exactement). Malgré tout, par rapport à la concurrence des Peugeot 2008, Renault Captur, Volkswagen T-Roc, les tarifs restent attractifs, entre 4 000 et 6 000 € de moins par rapport à un SUV citadin concurrent à motorisation équivalente.

Le Nouveau Dacia Duster en dix points