Quelle Renault Mégane E-Tech choisir ?

Pour la cinquième génération de sa berline compacte, la marque Renault a choisi de mettre tout à plat et de créer une nouvelle voiture typée crossover. Celle-ci est dotée d’une plateforme moderne (CMF-EV) et d’une motorisation électrique. La Renault Mégane E-Tech est donc un tout nouveau modèle qui est commercialisé depuis l’an dernier. Au fil des mois, la gamme a subi des transformations et aujourd’hui pour le particulier, le choix se limite à une seule motorisation électrique de 220 ch, la version de 130 ch n’étant plus disponible que pour les professionnels en finition unique « ER » pour Extended Range, voir l’essai ici. Donc si vous êtes particulier et que vous devez choisir une Renault Mégane E-Tech ce sera uniquement avec le bloc de 220 ch. Mais il y a une subtilité puisque vous aurez le choix entre deux versions, la « Super charge » offrant une puissance de recharge allant jusqu’à 7 kW en courant alternatif et 130 kW en courant continu, ou « l’Optimum Charge » de même puissance en courant continu, mais jusqu’à 22 kW en courant alternatif. Il est bon de noter que grâce à un tarif sous les 47 000 €, pratiquement toute la gamme des Renault Mégane E-Tech bénéficie du bonus de 5 000 € pour l’achat d’une voiture électrique.

Sur cette Renault Mégane E-Tech, l’électromoteur est implanté à l’avant et les roues avant sont motrices. Avec un électromoteur de 220 ch et 300 Nm de couple, Renault Mégane E-Tech assure en ville, sur route et même sur autoroute. Elle est homogène et elle offre un très bon compromis confort/dynamisme. Derrière le volant on a un bon ressenti grâce à une direction consistante et informative, elle est de plus très silencieuse, et procure un bel agrément de conduite. Pour l’autonomie, les 450 km indiqués par le constructeur seront possibles en ville, moins sur la route où l’on sera plus proche des 300 km et sur l’autoroute on sera plus proche des 200/250 km en fonction des conditions climatiques ou de sa conduite et de l’utilisation ou non du mode de conduite « Eco ».

En créant la Renault Mégane 5, la marque au losange est partie pratiquement d’une page blanche et c’est pourquoi elle s’est décidée à donner un style totalement différent de celle qui l’a précédée et qui est toujours au catalogue avec des motorisations thermiques et de l’hybride. Typée crossover plutôt que simple berline, la Renault Mégane E-Tech est agréable à regarder. Des lignes dynamiques, de fins projecteurs, un énorme logo et des feux de jour spécifiques habillent la proue tandis que la poupe affiche des feux fins une mini-vitre de hayon et un bouclier en deux parties, l’une noire l’autre de la teinte de la carrosserie. C’est moderne et ça l’est encore plus à l’intérieur avec de grands écrans numériques forment une dalle panoramique avec la finition d’entrée de gamme (Equilibre) et une dalle en forme de « L » (l’écran d’infodivertissement étant vertical) avec les deux finitions suivantes (Techno et Iconic). La qualité perçue est d’un bon niveau et les assemblages bien réalisés. Le haut de la planche de bord peut s’habiller de textile recyclé à la texture agréable au toucher, tandis que sur la finition plus haut de gamme l’habillage est en similicuir. L’interface du système d’infodivertissement OpenR est bien plus efficace et très réactive que l’ancien RLink 2 que l’on ne regrettera pas.

Si l’auto ne mesure que 4,20 m de long, elle se montre accueillante. À l’arrière il y a de l’espace pour les genoux des passagers et le passager central pourra poser ses pieds sur le plancher, car aucun tunnel de servitude ne s'y trouve. Quant au volume de coffre, il est d’une capacité correcte avec 440 litres et il possède un espace de rangement sous le plancher pour loger les câbles de recharge et d’autres objets. Quant à l’équipement, il est complet en entrée de gamme des jantes aluminium de 18 pouces, carte mains libres, climatisation manuelle, écran de 9 pouces, Android Auto et Apple CarPlay, instrumentation numérique de 12 pouces, assistant maintien de voie, avertisseur de sortie de voie, reconnaissance des panneaux, régulateur et limiteur de vitesse, radars arrière et caméra de recul, etc.

Crossover, la Mégane E-Tech doit faire face à des berlines et des SUV et se retrouve en concurrence avec les Hyundai Kona, Kia Niro, Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 et bien sûr la nouvelle Peugeot e-308. Pour le moment cela lui réussit plutôt bien avec une deuxième place de la catégorie électrique avec 4 460 exemplaires vendus (chiffres janvier mars 2023), mais loin derrière la Tesla Model 3 qui peut revendiquer 9 384 ventes pour la même période.

