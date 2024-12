Quelle sera la voiture premium la plus vendue en 2024 ?

L’année 2024 se termine mais il faudra attendre encore quelques jours pour connaître les chiffres détaillés du marché automobile européen sur les douze mois. Il n’y a plus beaucoup de suspens sur l’identité de la voiture neuve la plus vendue de l’année, qui devrait être la Dacia Sandero largement devant la Volkswagen Golf sur les onze premiers mois de l’année d’après les chiffres d Data Force.

Alors que les groupes Renault et Volkswagen se disputent les premières places du marché européen et que Toyota s’en sort assez bien grâce à son Yaris Cross, on est aussi assez curieux de savoir quelle voiture premium sera la plus vendue de l’année. Si l’on considère Tesla comme une marque premium (un point qui fait régulièrement débat dans les commentaires de Caradisiac), le Model Y l’emporte largement en figurant à la sixième place du classement avec 181 781 exemplaires vendus sur les onze premiers mois de l’année 2024. Sinon, il faut regarder un peu plus bas dans le classement.

Match serré entre l’Audi A3 et le BMW X1

En 24ème position, l’Audi A3 s’impose comme la compacte premium la plus vendue sur ces onze premiers mois avec 108 746 exemplaires écoulés. Elle se fait battre par deux autres compactes (mais de marques généralistes), les Volkswagen Golf et Toyota Corolla. Et elle devance d’une courte tête le BMW X1 qui s’est écoulé à 106 534 unités. Leader dans la catégorie des SUV familiaux premium, le Mercedes GLC suit avec 88 482 unités et continue de réaliser de gros scores. Viennent ensuite la Mini (85 890), la BMW Série 3 (84 327), le Volvo XC60 (80 939) et la BMW Série 1 (76 830).

Bref, le titre de la voiture premium la plus vendue d’Europe en 2024 se jouera probablement entre l’Audi A3 et le BMW X1. Loin derrière le Tesla Model Y dont la qualification « premium » se discute toujours.