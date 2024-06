Quelqu’un en veut beaucoup à Elon Musk et à ses pick-up électriques

Tesla possède une véritable communauté de fans qui adorent dire sur les réseaux sociaux combien ils sont heureux de rouler dans des voitures de la marque américaine. Mais maintenant que Tesla s’impose comme un énorme constructeur automobile mondial, dont le SUV Model Y est arrivé en 2023 au rang de « voiture la plus vendue de la planète », on compte aussi des détracteurs. Les opinions politiques très clivantes du personnage n’aident probablement pas à faire consensus.

Les actions violentes à l’encontre des véhicules de Tesla se sont ainsi multipliées ces dernières années, jusqu’au sabotage de l’usine de Berlin il y a quelques mois par un groupe d’activistes écologistes. Et cette fois, c’est le Tesla Cybertruck qui en fait les frais.

Des Cybertruck tagués d’insultes

Publiées sur Twitter (X), les images accompagnant cet article ont été prises sur un parking de stockage situé à Ford Lauderdale aux Etats-Unis. Elles montrent des dizaines de pick-up Cybertruck qui ont été tagués avec une inscription « Fuck Elon », qu’on évitera de vous traduire en Français pour d’évidentes raisons.

Ces petits actes de vandalisme interviennent dans un contexte où Tesla ne profite plus d’un développement aussi remarquable qu’il y a quelques années. Le constructeur américain voit depuis quelques mois ses ventes stagner ou même reculer légèrement et il devra probablement attendre l’arrivée de nouveaux modèles plus grand public pour progresser à nouveau. Hélas, ces modèles ne sont visiblement pas prévus pour tout de suite.