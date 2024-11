Qui va dépasser le premier la barre des 500 km/h ?

Lorsque la Chiron Super Sport 300+ a touché 490 km/h en vitesse de pointe sur l’anneau de vitesse d’Ehra Lessien en Allemagne à l’été 2019, Bugatti précisait que c’était « la toute dernière tentative de record ». L’enseigne de Molsheim, alors propriété du groupe Volkswagen, abandonnait officiellement ce genre de but après avoir déjà réalisé plusieurs records de vitesse (avec les Veyron, Veyron Super Sport et Veyron Grand Sport Vitesse).

Mais Bugatti n’appartient plus directement au groupe Volkswagen et a changé de direction (même si Porsche détient tout de même 40% du capital de la marque). Désormais supervisée par le patron de Rimac Mate Rimac, la marque s’intéresse à nouveau aux records de vitesse : non seulement la Mistral vient de devenir la voiture découvrable la plus rapide du monde à 453 km/h, mais le Croate caresse un autre objectif plus ambitieux.

500 km/h

Il vient en effet de déclarer dans une interview avec les journalistes anglais de Top Gear qu’il rêvait de voir une Bugatti atteindre une vitesse dont le nombre « commençait par un 5 ». Il estime que la technologie des pneumatiques a beaucoup progressé dernièrement et permettrait théoriquement d’aller encore plus loin dans ce type de records.

La Tourbillon, remplaçante de la Chiron, semble cependant moins adaptée aux très hautes vitesses que la Chiron sur le papier : elle possède un V16 atmosphérique de 1000 chevaux alors que la Chiron Super Sport 300+ (celle qui avait atteint 490 km/h) disposait d’un W16 de 1 600 chevaux. La Tourbillon produit bien 1 800 chevaux en puissance maximale totale, mais avec le renfort de trois moteurs électriques qui seraient probablement moins efficaces à plus de 450 km/h.

Précisons enfin que d’après les journalistes de Challenge, le patron du petit constructeur français Delage Laurent Tapie vise lui aussi à dépasser les 500 km/h avec une nouvelle supercar commercialisée en 2028. Sachant que Koenigsegg et Hennessey -deux petits constructeurs de supercars ultra-puissantes- cherchent aussi à atteindre ce chiffre, on se demande qui sera le premier à dépasser ce nouveau palier.

457 km/h, le record actuel

Actuellement, la voiture la plus rapide du monde reste officiellement la SSC Tuatara. Forte d’un V8 bi-turbo de 1 750 chevaux, cette supercar américaine avait défrayé la chronique en 2020 en annonçant avoir atteint 532 km/h en vitesse de pointe dans un record homologué dans les règles de l’art…avant de finalement avouer ne jamais avoir atteint ce chiffre. La Tuatara a tout de même réussi à battre officiellement le record de vitesse des voitures routières un peu plus tard, avec le chiffre de 457 km/h (vitesse moyenne des deux tentatives dans les deux sens de circulation comme l’impose le livre des records), battant les 447 km/h de la Koenigsegg Agera RS atteints quelques années plus tôt.

Les 490 km/h revendiqués par la Bugatti Chiron Super Sport 300+ ne font en revanche pas office de record officiel, car ils n’ont été atteints que dans un seul sens de circulation. A l’époque, le constructeur de Molsheim avait déclaré ne pas avoir lancé la voiture dans l’autre sens de circulation en raison de craintes d’échauffement des pneus, plus sensibles à la prise de température à cause d’une spécificité du bitume du circuit.