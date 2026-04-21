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Qui veut personnaliser la nouvelle valise Porsche Design ?

Dans Equipement / Autres accessoires

Adrien Raseta

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La gamme de bagages aluminium Porsche s’offre enfin une touche de nouveauté avec l’arrivée d’un noir inédit. Plus qu’un simple coloris, elle sert de base à une personnalisation poussée entre roulettes, poignées et étiquettes aux accents colorés. Une façon élégante d’afficher son attachement à la marque jusque dans la file d’embarquement.

Qui veut personnaliser la nouvelle valise Porsche Design ?

Chez Porsche, même une valise doit visiblement rappeler que vous avez un sens aigu du détail pour un budget costaud. La gamme aluminium Roadster s’offre désormais une séance de personnalisation digne d’un configurateur automobile. Fini le simple gris industriel. Pour l’accessoire Porsche Design, place à un noir plus discret que l’on vient agrémenter à sa guise.

Poignées en cuir, roulettes siglées, étiquette bagage : chaque élément peut être décliné en plusieurs teintes inspirées de l’univers de la marque, du rouge carmin au cognac en passant par un bleu sombre très sérieux. Libre à chacun de jouer la carte du raffinement ou de composer un ensemble façon patchwork pour attirer l’œil à l’embarquement.

Qui veut personnaliser la nouvelle valise Porsche Design ?

Un tarif salé

Techniquement, rien ne change vraiment. La coque en aluminium reste assemblée avec soin, sans rivets apparents et le verrou TSA est toujours réglé sur « 911 », parce que pourquoi pas. Les tarifs, eux, flirtent allègrement avec ceux d’un week-end prolongé : jusqu’à près de 1490 euros pour le grand format avant d'y ajouter les éléments personnalisés.

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