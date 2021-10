Radars : des recettes plutôt en berne, mais…

Pour 2022, le gouvernement pronostique, dans le cadre de son projet de loi de Finances, discuté à partir de la semaine prochaine au Parlement, de récolter 714 millions d'euros via les seules amendes forfaitaires [c'est-à-dire payées dans les temps] issues des radars automatiques, et 1,784 milliard d'euros en tout, en y ajoutant le reste des amendes routières, soit en comptant les majorées [celles payées hors délais] et tous les autres PV hors radars automatiques.

Depuis l'année record de 2017, ces prévisions donnent l'impression qu'elles vont de mal en pis (voir notre tableau ci-dessous). Cela correspond en effet à 10-13 % de moins (selon ce que l'on prend en compte - "toutes les amendes"/"les seules amendes radars") que ce qui a été récolté il y a cinq ans, quand l'État avait alors engrangé près de deux milliards d'euros, dont plus d'un milliard avec les seuls radars automatiques (824,5 millions d'euros d'amendes forfaitaires + 188,7 millions de majorées) !

Ensuite, la belle affaire n'a jamais pu être réitérée. Le mouvement des gilets jaunes s'est accompagné d'une vague de vandalisme sans précédent. De nombreux dispositifs de contrôle se sont alors retrouvés détruits ou neutralisés durant de longues semaines, voire des mois. C'est arrivé en outre à un moment où de nouveaux modèles devaient remplacer les anciens, et le calendrier de ce déploiement a connu pas mal de retard.

Puis, est survenue la crise sanitaire, ce qui n'a rien arrangé à ce retard. Surtout, comme on le sait, la circulation a grandement chuté lors des confinements (en particulier, lors du premier, au printemps 2020). Le télétravail s'est sans doute également installé durablement…

Les recettes de la répression routière

Année (ce qui est/était prévu en PLF) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Recettes totales (en millions d'€) 1 978 (1 848) 1 751 (1 833) 1 649 (1 867) 1 387 (1 837) NC (1 960) NC (1 784) Écart entre les prévisions et ce qui a été empoché (en millions d'€) 130 - 82 - 218 - 450 NC NC Recettes AF (en millions d'€) 825 (844) 629 (928) 561 (1 036) 553 (729) 700* (809) (714) Écart entre les prévisions et ce qui a été empoché (en millions d'€) - 19,5 - 299,3 - 475,1 - 176 - 100* NC

Dans un tel contexte, forcément, les radars ont tendance à bien moins flasher ! D'où ces prévisions bien sages… Mais attention, il ne faut pas oublier que le gouvernement s'est souvent trompé par le passé (voir là encore notre tableau récapitulatif ci-dessus). Difficile dans ces conditions de lui accorder une grande confiance pour cette prochaine année. Mais dans tous les cas, c'est loin d'être la grande "cata" !

Moins de radars en 2020, et peut-être même 2021, qu'en 2017

Pour le coup, en 2020, personne ne pouvait prévoir la crise sanitaire. Malgré le recul des infractions en raison des confinements (et du télétravail), les chiffres n'ont cependant guère été plus mauvais qu'en 2019, année encore marquée par le vandalisme. Le nombre d'avis de contravention n'a en effet chuté que de 2 %, alors que les radars ont flashé 11 % de moins.

Pourquoi ? Cela "s’explique par la réduction du nombre des photos noires à la suite du renouvellement du parc des radars dégradés en 2018 et 2019", précise la Sécurité routière. Les photos prises par les radars vandalisés ces deux années-là ne permettaient pas d'être exploitées à leur arrivée au Centre national de Traitement (CNT) de Rennes, "il était impossible d’identifier un véhicule et donc d’envoyer un avis de contravention".

Et ça, ça a été en grande partie réglé en 2020. Ensuite, le recul du trafic et donc de l'activité l'an dernier s'est quand même traduit par des recettes légèrement inférieures à celles de 2019 : 553 versus 561 millions d'euros. Mais l'embellie semble bel et bien de retour, même si elle est bien inférieure à ce qui était souhaité.

Qu'en sera-t-il en effet pour cette année ? La loi de Finances l'année dernière, malgré le contexte sanitaire complètement incertain, a tablé sur 809 millions d'euros. Pari très risqué : si, c'est certes moins qu'en 2017 (825 millions d'euros), cela reste meilleur que 2016 (761 millions d'euros), qui comptait alors 4 398 radars déployés ! Or, bien sûr que les recettes dépendent aussi du nombre de machines activées sur le territoire, en plus de leur état de fonctionnement.

700 millions d'euros pour 2021 ?

Pourtant, le nombre de radars n'a pas cessé de baisser après 2017, et remonte péniblement depuis seulement l'an dernier. À part peut-être cette année, en 2021 (on ne le sait pas encore), le nombre de radars installés n'a jamais égalé celui de 2017 (voir notre tableau ci-dessous).

Selon les dernières données officielles communiquées par la Cour des Comptes, au 31 décembre 2020, on en était à un parc de 4 224 radars (tous types confondus). Sauf que selon les informations confidentielles obtenues par Caradisiac, et qui n'ont jamais été démenties, on en était seulement à 3 978, trois mois seulement plus tôt. Des doutes subsistent ainsi sur ce dernier décompte officiel connu.

Quant à savoir à combien on en est aujourd'hui… Les informations sont d'une telle opacité et à tel point morcelées, qu'il est bien difficile de s'y retrouver ! Depuis 2016, on nous en annonce 4 700 pour bientôt. Un plafond qu'on ne devrait finalement toujours pas atteindre en 2022.

Quoi qu'il en soit, il semblerait que la prévision pour cette année, établie à 809 millions d'euros, ne puisse, cette fois-ci non plus, se concrétiser. Selon Les Echos, "le gouvernement anticipe plutôt des recettes inférieures à 700 millions"… On en saura plus au printemps prochain !

Toujours plus de radars...

À part ces prévisions budgétaires, qu'il faut donc prendre avec des pincettes, quel est le programme concernant la politique en matière de répression routière l'année prochaine ? Attention, là aussi le gouvernement ne cesse de se tromper d'année en année (voir notre tableau ci-dessous), comme on l'a déjà évoqué avec le nombre de radars à déployer.

Comme déjà dit aussi, l'annexe au projet de loi de Finances, dans laquelle nous retrouvons toutes ces prévisions, n'est plus aussi complète que fût une époque. Exit par exemple le prix d'achat pour chaque type d'équipement. Désormais, on a droit au budget consacré à leur acquisition au global, à leur entretien au global, à leur pilotage au global, etc.

Jusqu'en 2018, le montant escompté des amendes forfaitaires majorées (AFM) issues des seuls radars automatiques était par exemple renseigné. Depuis, tout est mis dans un seul sac, en dehors des amendes réglées dans les temps pour les radars.

Le programme de déploiement des radars

Année (ce qui est ou était prévu en PLF) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nombre total de radars (tous types) 4 446 (4 600) 4 428 (4 700) 4 094 (4 700) 4 224* (4 400) NC (4 700) NC (de 4500 à 4700)

Une certitude : c'est une belle pagaille ! On nous ressasse cet objectif de 4 700 dispositifs installés fin 2022. À un moment, on nous explique qu'il est ramené à 4 500, puis pour finir, on nous liste les différents types d'automates qui sont prévus pour l'an prochain, ce qui nous donne un total de 4 900 engins sur le terrain ! C'est vraiment à rien y comprendre.

Ce que l'on peut retenir de ce désordre : c'est que le gouvernement souhaite réduire le nombre de cabines classiques, de radars vitesse moyenne (ou tronçons), des radars feux rouges et passages à niveau.

La priorité est donnée aux discriminants (permettant de distinguer la vitesse des véhicules légers de celle des poids lourds), des radars chantiers (surnommés "autonomes"), des radars tourelles et urbains.

Les urbains sont plus petits et destinés à la ville, mais dans ces deux derniers cas, il s'agit du même principe : permettre de contrôler le franchissement de feux rouges ou la vitesse. L'idée est aussi de les déplacer dans ce que l'on appelle des "cabines leurres", qui se retrouvent donc activées ou non en fonction de leur présence à l'intérieur.

L'objectif aussi est "d’entamer le déploiement" des voitures radars externalisées [dont la conduite est confiée aux entreprises privées] "dans tout ou partie des 4 régions restantes en métropole (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Occitanie)."

Qu'on se le dise, tout est fait pour regonfler à bloc les recettes des radars !