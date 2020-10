Range Rover Evoque : le guide d'achat du Land Rover le plus vendu - Salon de l'auto Caradisiac 2020

La première génération de "Land Rover Range Rover Evoque", de son patronyme complet, a fait son apparition au cours de l'année 2011. Conséquence de la prise de conscience par Land Rover que les 4x4 c'est bien, mais que les SUV, à l'époque, c'était mieux.

dailymotion

Et l'Evoque, sorte de "baby Range", très proche esthétiquement du concept qui l'avait préfiguré, disponible en coupé ou en 5 portes, a connu un vif succès.

La seconde génération, présentée en grande pompe à Londres en novembre 2018 et commercialisé en mars 2019, perpétue la bonne dynamique, et reste le modèle Land Rover le plus vendu en France. Nous vous le présentons sous la voute impressionnante du hangar à dirigeable d'Ecausseville, en Normandie, qui ne peut que mettre en valeur son style qui a toujours fait l'unanimité.

Cette fois-ci, il s'inspire esthétiquement du grand frère Velar, reprenant les traits de sa face avant et ses feux arrière étirés sur les ailes. Cela lui donne une belle prestance. Il reste selon nous un des plus beaux SUV du marché. Et pour autant, il est aussi dans la continuité de l'ancien, qui ne se démode pas tant que ça.

Dans l'habitacle, la technologie est omniprésente, avec 3 écrans numériques, et de la connectivité et des équipements (dont beaucoup en option) à revendre. La qualité de présentation, les matériaux haut de gamme et... le sentiment d'être engoncé sont toujours de la partie. Un vrai cocon à l'ambiance raffinée.

Mais ce n'est pas parce qu'il est bien élevé que le nouvel Evoque oublie ses gènes de baroudeur. En reprenant le système Terrain Response, qui gère seul les transferts de puissance et de couple aux roues qui ont le plus d'adhérence, il reste le plus efficace des SUC premium en tout-terrain.

Notre essai du Range Rover Evoque

Essai vidéo - Land Rover Range Rover Evoque 2 : produit de consommation

La plus grosse vente de Land Rover mise sur le spectaculaire Velar pour consolider son succès. Le nouvel Evoque en reprend le design, l’intérieur et les technologies. Le SUV de luxe britannique va-t-il réitérer le carton de la première génération dans un contexte bien différent ? Réponse au volant de la version diesel D240. > Lire l'essai

Toutes nos vidéos

Que vaut le Range Rover Evoque en occasion ?

Nous n'avons pas encore évoqué cette nouveauté en occasion. Mais nous avons réalisé une maxi-fiche fiabilité de la première génération.

Maxi-fiche fiabilité du Land Rover Range Rover Evoque 1

LE LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2 EN OCCASION Les prix de l'Evoque 2 en neuf : de 39 750 € à 72 250 € Les prix de l'Evoque 2 en occasion : de 36 500 € à 76 000 € Nombre d'annonces sur La Centrale : xxx L'avis fiabilité de Caradisiac Nous n'avons pas ausculté l'Evoque de seconde génération. Mais il faut savoir qu'il reprend une bonne partie de l'architecture de l'ancien, de sa plateforme. Ainsi qu'une partie des moteurs. Or, la première génération s'est avérée relativement fiable, ne souffrant que de soucis épars. On peut donc espérer que la seconde génération suivra le même chemin, sauf catastrophe avec les nouveaux systèmes d'hybridation.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !