Réduction du partenariat entre Renault-Nissan et Mercedes ?

Depuis 2010, Daimler (Mercedes, Smart) et Renault-Nissan collaborent sur un grand nombre de projets. Du partage d'usine aux plateformes et moteur, les liens étaient devenus étroits. Mercedes s'était notamment servi de la plateforme du Nissan Navara pour lancer son pickup Classe X, mais aussi des blocs diesels quatre cylindres de l'alliance pour sa gamme compacte. Les deux groupes avaient également collaboré sur les mini citadines avec les Smart et Renault Twingo, ou encore sur le développement d'un moteur conjoint, le 1.3 essence turbocompressé que l'on retrouve partout sous le capot des compactes Renault ou encore Mercedes.

Mais avec le départ à la retraite de Jacques Verdonck, le haut dirigeant de l'alliance pour ce partenariat, c'est une collaboration qui est désormais menacée. Selon Reuters, plutôt que d'avoir une personne en charge pour toute l'alliance du partenariat, chaque constructeur désignerait en interne un dirigeant (pour Renault, pour Nissan et pour Mitsubishi).

Il reste certains projets communs, notamment dans les utilitaires entre Mercedes et Renault pour un grand modèle commun. Mercedes possède par ailleurs une usine en commun avec Nissan au Mexique. Mais à l'avenir, Daimler et Renault-Nissan-Mitsubishi pourraient décider de rationaliser les échanges.