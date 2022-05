Renault arrête le Scénic

Le cimetière des monospaces compacts vient d'accueillir un nouveau pensionnaire. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit du plus célèbre représentant de la catégorie : le Scénic. Renault vient de mettre fin à la carrière du modèle qui avait lancé le segment. Plus précisément, la silhouette classique a été retirée du catalogue il y a quelques jours. La version longue Grand Scénic est encore disponible, mais sa fin est proche.

Le Scénic est apparu en 1996. Alors que l'Espace en est déjà à sa troisième génération, Renault a la bonne idée de décliner le concept du monospace à une taille inférieure. Un véritable carton, la première génération du Scénic s'étant écoulée à 2,8 millions d'exemplaires.

Le Losange a inventé la catégorie et une mode, la plupart des constructeurs lançant à la suite un tel modèle, même BMW et Mercedes. C'est à partir de la deuxième génération, née en 2003, que le Scénic voit double, avec une déclinaison allongée capable d'embarquer 7 personnes. Un choix qui va être conservé jusqu'à la quatrième génération, l'actuelle, lancée en 2016.

Mais le marché du monospace décline depuis une dizaine d'années, à cause bien sûr de la mode des SUV. Certaines marques ont vite abandonné la catégorie. Après avoir hésité sur l'intérêt de la quatrième version, Renault était reparti pour un tour, en donnant toutefois au Scénic un petit côté crossover. Pas suffisant pour maintenir un niveau correct de ventes : en 2021, l'usine de Douai a assemblé moins de 16 000 Scénic !

La marque a donc décidé de mettre fin à la dynastie. Ou presque. Comme l'a déjà annoncé Luca de Meo, patron du Losange, le nom Scénic ne va pas disparaître définitivement. Il sera réutilisé dans un avenir proche par un nouveau modèle électrique.