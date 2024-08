Renault attaque fièrement le Tesla Model Y et ses conducteurs

« Le nouveau Renault Scénic E-Tech embarrasse le Tesla Model Y au registre du prix et de la puissance ». Voilà la phrase placardée sur une grosse publicité pour le constructeur français près d’une grande station de charge de Londres, ce qui n’a rien de spécialement original. Elle reprend les termes d’un article des journalistes anglais d’Auto Express, utilisé ici à des fins commerciales pour adresser un message au grand public en s’appuyant sur leurs mots.

Mais dans le détail, cette stratégie de publicité paraît nettement plus créative. Le panneau en question est en effet équipé d’un système de reconnaissance capable de détecter l’arrivée de véhicules de la marque Tesla.

Des messages spécifiques pour les conducteurs de Tesla

Ainsi à chaque fois qu’une Tesla sera détectée en approche, le panneau affichera un message différent et adressé plus précisément aux conducteurs (et conductrices) de ces véhicules. Du genre de « vous êtes probablement bon dans d’autres choses » ou de jeux de mots en Anglais sur le nom d’Elon Musk.

Même s’il est moins gros que le Model Y, le Scénic E-Tech Electric vise lui aussi les automobilistes nécessitant un SUV électrique familial. Et il dispose effectivement d’arguments pour convaincre sur ce segment. Mais il est loin d’être tout seul puisque les Volkswagen ID.4, Peugeot E-3008 et autres Skoda Enyaq sont eux aussi devenus très compétitifs. Ce qui risque d’empêcher le Model Y de rester la voiture la plus vendue d’Europe en 2024 (et du monde).