Renault Austral : voici à quoi il ressemble

L'attente touche presque à sa fin. Le 8 mars, Renault dévoilera enfin son tout nouveau SUV compact, l'Austral. La marque enchaîne les teasers à rythme régulier depuis le début de l'année. Après les photos d'un prototype camouflé ou un croquis de l'intérieur, voici l'ultime avant-goût, un dessin de l'extérieur.

Bien sûr, il faut se méfier de l'effet "waouh" avec ce type d'image, les proportions n'étant pas respectées. Mais on a sous les yeux toutes les lignes du véhicule. Le design extérieur ne marquera pas de franche rupture avec les précédentes productions de la marque. On retrouvera ainsi des codes bien connus chez Renault, comme la signature lumineuse avant en forme de C, avec des crosses sous les optiques.

Mais les stylistes ont veillé à rendre la silhouette plus dynamique et plus robuste par rapport à celle du Kadjar, avec par exemple des lignes saillantes au-dessus des passages de roues. D'ailleurs, les flancs ne sont pas sans évoquer ceux du Peugeot 3008, la cible à abattre. À voir si cette impression se confirme en réel. La forme de la custode, avec une baguette chromée qui revient sous la troisième vitre, s'inspire de celle de la Mégane électrique.

À l'avant, on trouve bien sûr le nouveau logo de Renault, posé bien face à la route, dans une calandre élargie, avec habillage en damier, qui se prolonge sous les optiques 100 % LED. À l'arrière, les feux seront reliés par un bandeau. Le teaser suggère une silhouette bicolore.

Il reste donc deux semaines à patienter pour tout voir et tout savoir sur ce modèle très important de la reconquête de Renault. Caradisiac sera bien sûr au rendez-vous.