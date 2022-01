Renault Austral : premières photos et infos techniques

Dernière ligne droite pour la mise au point de l'Austral, le nouveau SUV compact de Renault, qui prendra la relève du Kadjar. Le Losange explique que le modèle commence ses ultimes tests, nommés dans le jargon "confirmation runs".

Pour peaufiner les réglages et éviter le plus possible les mauvaises surprises de fiabilité, une centaine de véhicules vont parcourir encore deux millions de kilomètres. 900 conducteurs vont ainsi faire 1,4 million de kilomètres sur circuit, le reste ce sera sur des routes ouvertes, en France, Espagne, Allemagne ou encore Roumanie.

Autant dire que ces prototypes vont être immortalisés par des passants curieux. Renault prend donc les devants et publie des images d'un de ces véhicules, au camouflage un peu plus léger. En se concentrant un peu, on devine ainsi les grandes lignes de l'Austral, par exemple le contour des optiques avec une crosse de LED ou encore la forme du vitrage latéral, avec un décrochage au niveau de la custode.

Ces kilomètres doivent aider à valider les choix de réglages de la plate-forme CMF-CD3. Renault confirme au passage que l'Austral ne proposera aucune motorisation diesel. Il y aura "une gamme exclusivement composée de motorisations essence électrifiées, pour la plupart inédites". Le modèle va ainsi avoir deux blocs à hybridation légère, un 1.3 TCe mild-hybrid 12V et un nouveau 1.2 TCe mild-hybrid 48V. Il y aura aussi un nouveau bloc hybride E-Tech fort de 200 ch.

L'Austral sera dévoilé au printemps.