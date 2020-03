Renault Captur E-Tech hybride rechargeable : prix à partir de 33 700 €

Renault compte rattraper au plus vite son retard dans l'hybride. En même temps que la Clio hybride simple, il ouvre les carnets de commandes de son premier hybride rechargeable, le Captur E-Tech Plug-in. Il est proposé avec les deux finitions haut de gamme, l'Intens et l'Initiale Paris.

La première est affichée 33 700 €. Il y a en série : freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie, feux de route automatiques, phares full LED, climatisation automatique, navigation sur écran 7 pouces, radars de recul… L'Initiale Paris est à 37 200 €. Elle ajoute en série : aide aux créneaux, surveillance des angles morts, écran 9,3 pouces, sellerie cuir, sièges avant et volant chauffants…

À titre de comparaison avec la finition Initiale Paris, le modèle TCe 155 ch avec boîte EDC est à 30 800 €. Le surcoût de 6 400 € est non négligeable. Il s'explique évidemment en bonne partie par la fiche technique plus complexe. L'E-Tech Plug-in reçoit un ensemble mécanique de 160 ch, avec un 1.6 essence et deux blocs électriques. Il y a une batterie lithium-ion de 9,8 kWh, qui permet de faire environ 50 km en électrique.

S'il peut paraître cher, ce Captur semble bien placé face au Kia Niro hybride rechargeable, qui commence à 35 990 € et grimpe à 41 990 € en finition haute Premium.