Renault Captur : nouveau moteur essence TCe 160 ch

La gamme de motorisations du Captur ne cesse d'évoluer. Depuis fin 2020, il y a eu la disparition pure et simple du diesel, le lancement d'un nouveau TCe de 140 ch, avec micro-hybridation, et l'arrivée de l'hybride simple E-Tech de 145 ch. Voici encore du nouveau pour le SUV urbain de Renault !

Cette fois, le Captur muscle son offre en adoptant un bloc 1.3 TCe de 160 ch, aussi arrivé sous le capot de l'Arkana, dérivé techniquement du Captur. Le couple maxi est de 270 Nm, 10 Nm de plus que le 140 ch.

Ce moteur est doté d'une micro-hydridation 12V, avec un alterno-démarreur et une petite batterie. Il y a de plus une fonction "Sailing Stop", une fonction de mise en roues libres lors des phases de décélération, de quoi faire gagner quelques grammes de CO2. Elle fonctionne entre 30 et 140 km/h et peut être désactivée via le Multi-Sense.

Ce Captur TCe 160 ch est associé à une boîte double embrayage EDC avec 7 rapports. Il est facturé 29 300 € avec la finition Intens. En RS Line, c'est 31 500 € et en haut de gamme Initiale Paris c'est 32 900 €. Les rejets de CO2 sont de 133 ou 134 g/km, ce qui donne un malus de 50 ou 75 €.