Renault Clio Lutecia : une nouvelle série limitée pour la rentrée

Connaissez-vous la Renault Lutecia ? Normal, ce modèle n'est pas vendu en Europe… ou presque. Il s'agit du nom de la Clio au Japon ! Chez nous, cette appellation va être utilisée pour désigner une série spéciale de la citadine. La Lutecia, déjà dévoilée au Royaume-Uni, sera disponible à la rentrée en France.

Elle sera placée au-dessus de la finition haute Intens. Indirectement, elle prendra la place laissée par l'Initiale Paris, arrêtée il y a quelques semaines. La série limitée Lutecia va profiter d'une personnalisation spécifique, avec des éléments couleur laiton.

Cette teinte se retrouve sur les décors de la calandre, les prises d'air latérales, les baguettes de bas de caisse ou encore les jantes 17 pouces. Les rétroviseurs sont en noir brillant avec une bande laiton. Soignant son look, cette Clio est dotée de vitres arrière surteintées et d'une antenne requin. À l’intérieur, il y a une sellerie inédite et un bandeau de planche de bord avec du tissu biosourcé.

La dotation de l'Intens (freinage d'urgence avec détection piétons/cyclistes, maintien dans la voie, phares full LED, clim auto, navigation sur écran 7 pouces) sera enrichie avec les feux de route automatiques, les radars de stationnement avant et la caméra de recul.

La Lutecia sera disponible avec les moteurs essence TCe de 90 et 140 ch, ainsi que l'hybride E-Tech de 140 ch. Les prix ne sont pas encore connus. Source Worldscoop.