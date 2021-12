Renault Espace : nouvelle gamme 2022 pour la fin de carrière

Alors que la fin de la Talisman est déjà actée, avec un arrêt de la production d'ici fin février 2022, l'Espace va avoir un sursis. Il restera au catalogue en 2022. Mais avec une gamme revue et simplifiée.

Exit les niveaux Zen et Intens. À la place, il y a l'evolution, une des nouvelles appellations des finitions chez Renault (inaugurées par la Mégane électrique, et qui vont être rapidement généralisées). Au-dessus, il reste le haut de gamme Initiale Paris, qui représentait déjà une bonne partie des ventes.

Il n'y a donc plus que deux finitions. Et côté moteurs, c'est simple aussi, avec deux diesels Blue dCi de 160 et 190 ch, couplés d'office à la boîte double embrayage EDC. À noter que la troisième rangée de sièges est maintenant en série.

Les finitions et principaux équipements de série

evolution : freinage d'urgence automatique avec détection piétons et cyclistes, lecture des panneaux de signalisation, détection de fatigue, aide active au maintien dans la voie, surveillance des angles morts, feux de route automatiques, aide aux créneaux, navigation sur écran vertical 9,3 pouces, clim auto bizone, jantes 18 pouces, phares full LED, 7 places.

Initiale Paris : evolution + jantes 19 pouces, instrumentation numérique 10 pouces, chargeur de téléphone à induction, affichage tête-haute, hayon électrique, sièges avant chauffants, régulateur adaptatif, amortissement piloté, phares Matrix LED, roues arrière directrices.

Les prix