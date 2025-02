Renault fait le lien entre le passé et le présent, voire l’avenir, au salon Rétromobile

Comme à son habitude, Renault met les moyens avec un stand de 605 m2 au design soigné et huit véhicules exposés. Seulement, deux d’entre elles sont totalement contemporaines, les 5 et 4, et deux appartiennent au monde des concepts.

Le premier est la R17 "by Ora-ïto", un show car à l’esprit restomod présenté en septembre 2024 et qui rappelle le coupé apparu en 1971.

Le second se veut totalement futuriste et dévoilé pour la première fois à l'occasion de Rétromobile. Il s’agit de la Filante, un véhicule imposant (5,12 m de long), mais très bas (1,19 m de haut), qui fait écho à la 40 CV des records de 1925. Si cette dernière a battu un record de vitesse moyenne avec 173 km/h en 24 heures, soit 4 167 km parcourus, ce concept n’a plus les mêmes prétentions. Le but est de consommer le moins possible de kWh grâce à une aérodynamique très soignée et un poids réduit.

Les amateurs d’anciennes apprécieront davantage la présence d’une réplique de la 40 CV d’époque, dont le moteur cubait 9 000 cm3 ! Une Renault 5 TL et une Renault 4, celle qui fut fabriquée dans 28 pays, dans une version Super, répondent bien sûr présent.

Enfin, la Renault 17 TS rappellera des souvenirs aux jeunes des années 70, avec notamment ses sièges « pétales » apparus en 1976.

Plusieurs rendez-vous dans l'année

Pour Renault, l'année 2025 sera marquée par d’autres événements comme le Grand Prix de France historique du 25 au 27 avril. À cette occasion, seize Formule 1 y seront exposées, dont trois feront une parade sur le célèbre circuit du Castellet.

Le rendez-vous suivant aura lieu au circuit du Val de Vienne, du 29 mai au 1er juin, pour venir admirer et voir rouler des Formule 1.

Enfin, Renault célébrera les 45 ans de la 5 Turbo et les 40 ans de la victoire de Jean Ragnotti lors du Tour de Corse Historique, du 4 au 11 octobre.