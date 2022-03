Renault Koleos : gamme réduite pour la fin de carrière

À son tour, le Koleos adopte les nouvelles finitions de Renault. On oublie les Zen et Intens, voici à la place une unique variante evolution. Le haut de gamme ne change pas en revanche, c'est toujours l'Initiale Paris.

Il reste donc deux finitions et deux moteurs, l'essence TCe de 160 ch avec la boîte EDC et le diesel Blue dCi 185 ch avec la boîte X-Tronic et la transmission intégrale. Une simplification qui est aussi le signe que la fin de carrière du Koleos approche. Le modèle sera remplacé en 2023 par une version longue à 7 places de l'Austral.

Les finitions et principaux équipements de série

evolution : jantes 18 pouces, alerte franchissement de ligne, freinage d'urgence automatique avec détection piétons, alerte distance de sécurité, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux, régulateur de vitesse adaptatif, aide aux créneaux, caméra de recul, écran tactile 8,7 pouces avec navigation, clim auto bizone.

Initiale Paris : evolution + jantes 19 pouces, sono Bose, hayon électrique, sellerie cuir, sièges avant électriques, chauffants, ventilés.

Les prix