Renault : la Zoé sera remplacée par la R5

Un succès… qui ne sera pas remplacé ! Du moins pas directement. À l’issue de la présentation des résultats financiers du premier semestre 2021, Luca de Meo, directeur général de Renault, nous a confirmé que la Zoé n'aura pas le droit à une seconde génération ! Elle devra en effet laisser sa place à la R5.

Il fallait s'y attendre, dans la mesure où la R5 a un gabarit similaire et va jouer la carte de la citadine électrique accessible. Mais il peut sembler surprenant d'abandonner l'appellation Zoé dans la mesure où celle-ci a acquis une belle notoriété sur le marché de la voiture électrique.

Quand on dit "je roule en Zoé", le grand public sait que c'est l'électrique de Renault ! Une réputation qui s'accompagne d'un statut de référence et d'une réussite commerciale, la Zoé ayant été en 2020 la voiture électrique la plus vendue en Europe, dépassant même le cap des 100 000 exemplaires écoulés sur une année !

Luca de Meo nous a dit "c'est plutôt normal que l'on décide de remplacer une voiture avec une autre. Je pense que la R5 est un produit assez fort". Le changement coïncide avec le lancement d'une nouvelle plate-forme, la CMF-BEV, "que l'on veut très compétitive en termes de coûts, parce que le rôle de cette plate-forme est de démocratiser le véhicule électrique en Europe". Une démocratisation que Renault souhaite donc faire en ressuscitant une figure populaire et en jouant la carte du néo-rétro comme la Fiat 500, autre ancienne icône populaire.

Le directeur a précisé que la Zoé, présentée en 2012 et revue en profondeur en 2019, restera au catalogue jusqu'à l'arrivée de la R5, c’est-à-dire en 2024.