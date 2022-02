Renault Mégane électrique : ce qu'il faut savoir avant l'essai mardi sur Caradisiac

La Renault Mégane E-Tech électrique en bref - Compacte électrique - Moteurs 130 ou 218 ch - Autonomie de 300 à 470 km - Prix de base : 35 200 € - Arrivée dans les concessions : printemps 2022

Avec son allié Nissan, Renault a été l'un des premiers à croire au potentiel de la voiture électrique moderne. Sa Zoé est arrivée sur le marché en 2013. Après des débuts en douceur, la citadine s'est imposée sur les marchés français et européen.

Mais depuis, Renault semble s'être curieusement endormi sur ses lauriers, ne proposant rien d'autre qu'une Twingo branchée dans sa gamme de voitures particulières électriques, pendant que la concurrence rattrape son retard avec de nombreux lancements.

Il aura fallu attendre 2022 pour le vrai deuxième étage de la fusée dans l'offensive électrique du Losange, qui s'apprête à commercialiser la Mégane E-Tech électrique. Rien à voir avec la Mégane que l'on connaît, c'est un tout nouveau modèle, basé sur une plate-forme spécifique, la CMF-EV. Cette dernière explique d'ailleurs pourquoi l'arrivée d'une grande sœur à la Zoé a pris du temps : le Losange voulait attendre que cette très importante base dernier cri soit prête. Celle-ci va être partagée par un grand nombre de véhicules au sein de l'Alliance, ce qui fera baisser les coûts.

À son arrivée à la tête de Renault, Luca de Meo a lui même revu le projet de ce véhicule pour le repositionner sur le marché des compactes et a donc choisi l'appellation Mégane. Attendez-vous toutefois à être dérouté, car cette Mégane électrique a un petit gabarit. Elle mesure 4,21 mètres de longueur, 14 cm de moins que la thermique ! Mais grâce justement à la plate-forme pensée pour l'électrique, les roues sont repoussées dans les coins, ce qui donne une habitabilité comparable.

Même s'il a pu retravailler le projet, de Meo a trouvé à son arrivée le produit parfait pour devenir le porte-drapeau de la Renaulution. Cette Mégane est d'ailleurs le premier modèle de série avec le nouveau logo de Renault. Le style extérieur ne marque toutefois pas de rupture franche avec les précédentes Renault. La révolution, elle est à l'intérieur, un domaine où la marque était clairement à la traîne.

Conscient de son retard, Renault a mis les petits plats dans les grands pour proposer une planche de bord plus soignée et plus techno. Cette Mégane inaugure ainsi l'ensemble d'écrans en L nommé "Open R", avec une instrumentation numérique et un grand écran format portrait pour la console centrale. L'info-divertissement est basée sur le système d'exploitation Google, intégrant ainsi les services de la société américaine, notamment pour la navigation.

Côté technique, il y a un choix possible. Cette Mégane existe avec des blocs de 96 et 130 kW, soit 130 et 218 ch. Côté batteries, c'est 40 kWh ou 60 kWh. La première propose jusqu'à 300 km d'autonomie, la seconde jusqu'à 470 km.

Selon les variantes, la version 40 kWh propose une recharge rapide courant continu jusqu'à 85 kW. Avec la batterie 60 kWh, c'est 130 kW. Renault promet ainsi un Paris/Lyon en un temps similaire à un véhicule diesel, en profitant de la pause intermédiaire pour remettre un peu de jus.

Avec la prise en compte du bonus, le prix de base est sous les 30 000 €.

Nous avons déjà pu faire un bout de route au volant d'un exemplaire de pré-série. Découvrez nos premières impressions sur la conduite avant l'essai plus complet cette semaine.

Les grandes rivales de la Mégane électrique

La rivale incontournable, c'est bien sûr la Volkswagen ID.3, elle aussi ancrée dans la catégorie des compactes électriques. Sur ce marché, on trouve également la Citroën ë-C4 ainsi que la Nissan Leaf, même si cette dernière commence à souffrir du poids des ans. La Mégane peut également venir se frotter à des SUV urbains, comme le Peugeot e-2008 et le Hyundai Kona.