Renault Mobilize Limo : une berline électrique chinoise pour les taxis

Voici le premier modèle de Mobilize. Mais qu'est-ce que Mobilize ? Il s'agit de la marque du groupe Renault dédiée aux nouvelles mobilités. Cette Limo est ainsi pensée pour une clientèle bien particulière : les taxis et VTC.

Renault veut tirer profit d'un marché en pleine croissance. En Europe, il pèse actuellement 28 milliards d'euros. En 2030, ce serait 50 milliards ! Et ce marché est en pleine transformation, car il doit s'électrifier, sous la pression des restrictions de circulation avec une multiplication des ZFE dans les métropoles, zones où évoluent principalement les taxis et VTC.

La Limo est donc une voiture électrique, dotée d'un moteur de 150 ch. C'est modeste, mais adapté à un usage en milieu urbain et péri-urbain. Avec une batterie de 60 kWh, Mobilize annonce une autonomie avec le cycle WLTP d'environ 450 km. La Limo est compatible avec les types de recharges AC et DC les plus courants, elle peut donc se brancher sur toutes les bornes publiques et les installations domestiques de type Wallbox.

La Limo ne ressemble à aucune Renault. Et c'est normal. Il s'agit en fait d'une voiture chinoise, issue d'une coentreprise. Le groupe Renault est ainsi allé chercher en Chine un modèle qu'il ne comptait pas développer pour l'Europe, car la Limo est une berline classique, une silhouette qui ne plaît plus aux particuliers, mais a encore la côte pour les taxis et VTC.

La voiture mesure 4,67 mètres, près de 20 cm de moins que la Talisman. Elle annonce un coffre de 411 litres, ce qui est assez moyen pour un véhicule destiné à cet usage. En revanche, le grand empattement (2,75 m) permet d'avoir une belle habitabilité à l'arrière (avec l'avantage d'un plancher plat).

L'équipement est complet et moderne, avec régulateur de vitesse adaptatif, maintien dans la voie, vision 360°, freinage d'urgence à détection des piétons, instrumentation numérique, écran tactile 12,3 pouces…

La Limo sera vendue uniquement sous forme de forfaits flexibles selon le kilométrage et la durée. Pour les sociétés de taxis et VTC, Mobilize proposera une solution complète pour leur activité (dispatching, paiement, règlement, recharge, connectivité…) afin d’optimiser les coûts d’exploitation des véhicules (TCO). La voiture sera aussi proposée à d'autres services de transport de personnes (comme pour le médical ou l'associatif) avec des formules de paiement à l'usage. Il y aura bien sûr des packs pour l'entretien, l'assurance mais aussi la recharge.