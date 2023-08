Renault ne veut plus faire dans le "bling bling"

Les Renault sont-elles devenues trop voyantes et démonstratives ? Si le constructeur français soigne la présentation de ses nouveautés avec des signatures lumineuses et d’autres détails particulièrement travaillés, ses produits ne sont pas perçus comme les plus extravagants du marché automobile actuel.

Pour le nouveau patron du design de Renault Gilles Vidal, Renault doit en tout cas en finir avec le « bling bling ». « Il est temps de rentrer dans une ère moins bling », explique-t-il aux journalistes anglais d’Autocar. « le défi des designers va être de garder une marque forte et impressionnante tout en devenant beaucoup plus simple. On veut dessiner des voitures superbes, mais avec une approche plus minimaliste et tournée vers l’essentiel », ajoute-t-il.

Le Scenic en approche

Renault s’est pourtant autorisé quelques petites extravagances sur son récent SUV Rafale, bourré de petits détails très sophistiqués et forçant sur les codes du sport avec son profil coupé et ses grosses roues. Certes, ce modèle avait probablement été fini avant que Gilles Vidal ne rejoigne Renault en 2020. Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera dans le détail le nouveau Scenic, dont la présentation interviendra à l’occasion du salon de Munich dans quelques jours, pour constater si ces efforts de simplification et de pureté se retrouvent bien dans les nouveaux produits Renault. La future Renault 5 électrique, dont la présentation est imminente, suivra sans doute davantage cet esprit.