Route de nuit - Rafale : hommage à Marcel Riffard

Pour présenter son nouveau SUV, le 18 juin dernier, Renault a choisi le Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace qui ouvrit ses portes au public au Bourget le lendemain.

Pourquoi Le Bourget ? Parce que le SUV coupé dérivé de l’Espace se nomme Rafale… Soit.

Et pourquoi se nomme-t-il Rafale, ce modèle dont la silhouette semble assez éloignée de celle d’un avion de chasse ?

Parce que Renault cherche par tous les moyens à se raccrocher à des moments glorieux de son histoire. Après l’Alpine A110, la Renault 5 et la 4Ever Trophy, Renault puise dans son passé aéronautique.

Il faut chercher les racines dans les années 1930. Bien que réservé vis-à-vis de l’innovation, Louis Renault s’était lancé sur la voie de l’aérodynamique en commissionnant Marcel Riffard qui avait été responsable du bureau d’études de Bréguet dès 1917, puis directeur technique de Monge de 1926 à 1930. En 1932, il était entré chez Caudron qui fut amalgamé à Renault l’année suivante. Riffard développa une série d’appareils très performants dont le Rafale qui s’illustra dans la Coupe Deutsch de la Meurthe.

Marcel Riffard fut aussi consulté pour dessiner la Nervasport de record, en 1934, et un nouveau modèle de tourisme pour la gamme du millésime 1935 : la Vivastella Grandsport. Hélas, elle ne fut produite avec cette caisse profilée que pendant une courte période et vite remplacée par une solution plus consensuelle.

Après la guerre, Marcel Riffard dessina la barquette Panhard X88 dont le profil évoquait immanquablement le Caudron Rafale et qui remporta l’indice de performance aux 24 Heures du Mans 1953.

Marcel Riffard s’est éteint le 9 juillet 1981 dans sa 95e année. Heureusement, sans imaginer qu’un jour le nom de son superbe et efficace aéronef serait appliqué à un SUV !