Renault-Nissan : nouvelles accusations sur la présence de logiciels truqueurs

Une nouvelle affaire post-Dieselgate ? Une action en justice pourrait être lancée contre Renault et Nissan au Royaume-Uni. Ils sont à nouveau soupçonnés d'avoir installé sur certains moteurs des logiciels qui permettraient de contourner les tests de rejets polluants.

La menace d'action vient d'un cabinet d'avocats basé à Londres, Harcus Parker, qui explique dans un communiqué de presse avoir obtenu des informations inédites. Il est notamment question de documents montrant que 100 000 Nissan Qashqai avec un moteur essence avaient des émissions polluantes quinze fois supérieures à la normale sur la route.

De plus, le cabinet d'avocats indique avoir eu accès à des données indépendantes selon lesquelles 1,3 million de véhicules diesel de Renault et Nissan seraient équipés de "logiciels truqueurs". Harcus Parker demande aux clients qui seraient concernés de se faire connaître. Pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte déposée.

Mais le cabinet pense que les clients ont payé un prix trop élevé pour leur auto, Renault et Nissan ayant selon lui préféré tricher plutôt qu'investir en recherche et développement pour leurs systèmes antipollution, et dit que les personnes concernées peuvent demander une indemnisation de 5 000 livres, soit environ 5 500 €. En avril, la justice britannique a donné raison à des clients de Volkswagen suite au scandale des moteurs truqués. Le montant de l'indemnisation n'a pas été encore fixé.

Du côté de Renault et Nissan, ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont formulées. Le Losange a toujours fait savoir qu'il n'y avait pas de triche, mais a pu reconnaître un système de traitement des rejets polluants pas assez efficace, procédant à des modifications. Nissan a de son côté déjà contesté ces nouvelles accusations anglaises.