Renault obtient le prêt garanti de 5 milliards d'euros

Évoqué depuis fin avril, le prêt bancaire garanti par l'État de cinq milliards d'euros attendu par Renault a enfin été validé par Bruno Le Maire. Cette somme va notamment permettre au constructeur de mieux affronter la crise du coronavirus. Le Losange, qui a enregistré sa première perte depuis 10 ans en 2019, a brûlé beaucoup de cash ces dernières semaines, période où les ventes ont été très fortement ralenties.

En mauvaise passe financière, Renault a présenté la semaine dernière un plan d'économies, préparé depuis plusieurs mois, avec l'objectif de baisser ses coûts de fonctionnement de plus de deux milliards d'euros d'ici 3 ans. Près de 15 000 suppressions de postes sont prévues, dont 4 600 en France. Le président du groupe Jean-Dominique Senard a aussi officialisé la fermeture du site de Choisy-Le-Roi.

Le gouvernement ne s'était pas opposé à ces mesures d'économies. L'État, plus gros actionnaire du Losange (15 %), a bien pris conscience de la nécessité de restructurer l'entreprise. Mais le Président de la République et le ministre de l'Économie s'étaient accrochés à une dernière condition avant de valider le prêt : une discussion sur la pérennité des sites de Douai et Maubeuge. Renault prévoit une réorganisation des activités dans ses usines du Nord. Certains ont rapidement imaginé une fermeture de Maubeuge, ce que Jean-Dominique Senard a démenti ce week-end… sans toutefois vouloir en dire davantage sur ce qu'il va se passer dans ces usines.

Le ministère de l'Économie a fait savoir que Bruno Le Maire "a demandé à ce que s'ouvre immédiatement un dialogue social et technique, pour mettre au point un projet industriel d'avenir qui devra garantir à long terme, au-delà de 2023, l'emploi et le niveau d'activité industrielle sur le site de Maubeuge et son territoire."