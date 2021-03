Renault prévoit de doubler ses ventes hybrides/électriques en 2021

Ces derniers mois, les constructeurs y vont de leurs grandes annonces, à coups de milliards d'euros, de prévisionnels à plusieurs centaines de milliers de voitures électriques par an, de GWh de batterie bientôt produits et d'usines qui sortiront de terre très bientôt. Mais certains avancent plus prudemment, notamment en temps de crise.

C'est le cas de Renault qui se trouve en phase transitoire depuis l'arrivée du nouveau patron Luca de Meo. Le losange, qui commence à posséder une petite expérience en matière d'électromobilité, se doit de conserver ce petit avantage sur les autres marques généralistes. Mais pour l'heure, les contours exacts du projet à long terme de Renault sur la voiture électrique sont moins précis que ceux d'un Volkswagen.

Pourtant, nos confrères d'Automotive News annoncent que le constructeur prévoit de doubler ses ventes de voitures électrifiées (électriques et hybrides, donc) en 2021. L'histoire ne dit pas si cela tient compte de la microhybridation, comme peuvent le faire certains concurrents dans leurs prévisions, mais il n'empêche que cela représenterait environ 350 000 ventes en 2021 dans le monde, ou plutôt en Europe, où se concentrent les véhicules hybrides et électriques de Renault.

Avec l'arrivée des Clio, Captur, Mégane hybrides, la tâche paraît accessible. D'autant plus que ce chiffre tient compte des ventes de Dacia, qui va lancer la Spring, un modèle particulièrement intéressant pour les modèles d'autopartage et les locations courte durée. A titre de comparaison, la marque Volkswagen prévoit cette année d'écouler 450 000 véhicules électrifiés.