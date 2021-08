Renault signe un accord pour un approvisionnement en lithium

Le Groupe Renault a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec Vulcan Energy. Cette entreprise germano-australienne est le leader mondial dans le développement de la production de lithium, composant essentiel pour les batteries des véhicules hybrides et électriques.

Renault compte acheter entre 6 000 et 17 000 tonnes de lithium par an auprès de Vulcan. La matière sera produite en Allemagne, "à partir d'énergie renouvelable et d'une saumure géothermique". Le Losange souligne ainsi que la production de lithium va permettre de réduire son empreinte carbone. Il avance une fourchette (large) : éviter 300 à 700 kg de CO2 par batterie de 50 kWh (la taille standard pour les futures citadines branchées du constructeur).

Renault voit toutefois loin, puisque Vulcan n'a pas encore commencé la production. La marque indique que la livraison de la matière doit commencer en 2026. L'accord porte sur une durée de cinq ans, qui pourra être prolongée.

Actuellement perturbé par la pénurie de composants électroniques (qui pourrait l'empêcher de fabriquer 200 000 véhicules en 2021), le Losange préfère être prévoyant pour le lithium. Avec l'envolée programmée des ventes de véhicules électriques, le lithium va être une ressource disputée dans les années à venir ! Le groupe prévoit de réaliser 90 % de ses ventes avec des véhicules 100 % électriques en 2030.