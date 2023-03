Renault supprime la « petite » version de la Mégane E-Tech électrique

Lancée l’année dernière sur le marché des compactes électriques, la Renault Mégane E-Tech proposait initialement deux options mécaniques : l’une avec un moteur électrique de 130 chevaux associé à des batteries d’une capacité de 40 kWh, l’autre avec un moteur électrique poussé à 220 chevaux et des batteries de 60 kWh. La première démarrait à 39 000€, la seconde à 42 000€.

Et bien plus maintenant : la marque au losange vient de supprimer la variante la plus abordable avec ses petites batteries de 40 kWh. La Française devient donc plus chère en premier prix et débute à 42 000€, imposant le choix des batteries à 60 kWh dans sa variante EV60 Super Charge. Rappelons que cette dernière peut se charger jusqu’à 11 kW de puissance en courant alternatif et 130 kW en courant continu. Pour faire monter la capacité de charge à 22 kW en courant alternatif, il faut opter pour la variante EV60 Optimum Charge proposée à partir de 44 000€.

Presque le prix d’une Tesla Model 3

Il n’y a donc plus que 2 990€ de différence entre une Renault Mégane E-Tech d’entrée de gamme et une Tesla Model 3 de base, l’Américaine disposant d’un groupe motopropulseur plus puissant et d’une meilleure autonomie maximale annoncée. Certes, la plupart des concurrentes directes de la Française (Cupra Born, Volkswagen ID.3) s’affichent à peu près au même niveau de prix. Sauf la MG4 chinoise et son prix incroyable à moins de 29 000€ en entrée de gamme…