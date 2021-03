Renault Twingo : elle devient plus chère, mais mieux équipée

Lors de son lancement, en 2014, la Twingo 3 commençait à 10 800 €. Mais, comme c'est le cas avec beaucoup de voitures, les prix ont augmenté, doucement mais sûrement. En janvier, le ticket d'entrée de la version thermique passait encore de 11 700 à 12 350 €, sans évolution de l'équipement !

Et au 1er avril, ce sera carrément 13 450 €, soit 1 100 € de plus, pour le modèle d'accès Life. Mais cette fois, cela est pleinement justifié par une évolution de la dotation. Renault fait ainsi monter en gamme sa Twingo, un changement qui n'est sûrement pas étranger à l'arrivée des nouvelles Dacia Spring et Sandero.

Le côté dépouillé de la finition Life est ainsi à oublier. La Life sera désormais dotée en série de la climatisation manuelle et de la radio. Il y aura aussi le rangement de la console centrale en plus.

La Life va ainsi avoir une dotation similaire à l'actuelle Zen. Mais celle-ci va aussi monter en gamme. Elle prendra 600 €, mais elle aura en série la climatisation automatique, les capteurs de pluie et l'écran tactile 7 pouces. Ajoutez à cela le siège conducteur réglable en hauteur et le siège passager rabattable. Cela vaut finalement le coup.

Dans cet effet boule de neige, la Zen montera donc au niveau de l'Intens…, mais cette finition va disparaître de l'offre thermique. Le haut de gamme sera donc la série limitée Vibes, qui augmentera de 300 € mais gagnera pour sa part l'alerte de franchissement de ligne.

On rappelle que la Twingo thermique n'existe plus qu'avec le modeste SCe de 65 ch. Pour plus de puissance, il faut regarder la variante électrique, qui va devenir la Twingo E-Tech électrique. Ses prix augmenteront aussi légèrement au 1er avril, mais avec des évolutions d'équipements plus légères. La Life gagne les vitres avant électriques. Mais toujours pas de clim et de radio pour elle.

La Zen va gagner le siège passager réglable en hauteur et le siège passager rabattable. Sur les Intens et Vibes, les sièges avant chauffants ne seront plus en série, mais en option à 250 €.

Les prix au 1er avril