Renault : à Lyon, une concession va fermer en raison d'un voisinage jugé trop pauvre

Il y a quelques jours, les salariés du site de Renault Lyon Est, situé à Vaulx-en-Velin, ont appris la fermeture de la concession et des ateliers au 31 décembre 2022. Le site appartient à Renault Retail Group (RRG), filiale de la marque, qui a lancé en 2020 une restructuration de ses activités en France, un des éléments du plan d'économies du Losange.

L'annonce faite devant les élus du Comité social et économique (CSE) a été "un choc" pour les salariés. Plusieurs raisons ont été évoquées lors de la présentation d'un rapport sur ce site. Sa situation pose ainsi problème, avec d'un côté un centre-commercial "périclitant" ainsi que des bureaux en partie vides. De l'autre côté, le rapport évoque "des zones de trafic et de non-droit qui sont clairement défavorables" aux activités.

Mais une autre raison est évoquée et fait grandement réagir sur place : selon le rapport, "l’établissement s’entoure aussi d’une population à faibles revenus par foyer, inférieurs à la moyenne nationale". En clair, la concession est située dans une zone qui ne serait plus en accord avec les clients visés. Renault veut remonter en gamme. L'objectif principal de Luca de Meo, c'est le segment C, avec la nouvelle Mégane électrique, l'Austral et ses futures variantes (7 places et coupé), des véhicules dont le prix moyen dépasse largement 30.000 €.

Pour la conseillère municipale d'opposition Ange Vidal (DVG) de la ville, cela ne passe pas. Elle a déclaré au journal Le Progrès : "Je suis abasourdie par de tels propos, que je ne laisserai pas passer car ils sont inacceptables. Comment un groupe comme Renault, dont l’État est actionnaire et qui touche suffisamment d’aides, peut-il se permettre de discriminer la population d’une ville, de la stigmatiser ?" L'élue a demandé des excuses auprès de la marque.

Le service communication de RRG a dit au Progrès "qu’il est indéniable que la formulation était maladroite, d’ailleurs elle a été supprimée du rapport à l’issue de ce CSE". RRG compte reclasser les salariés dans les autres concessions lyonnaises.