Renault va fournir un village entier en Zoe

Pourquoi financer une publicité à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros lorsque l'on peut dépenser la même somme, mais en faisant une pub grandeur nature ? Renault a trouvé une solution originale pour faire la promotion de sa Zoe et, surtout, prouver que la voiture électrique n'est pas qu'un privilège de citadin, et que l'électromobilité est adaptée aux zones rurales.

Le constructeur va fournir des Zoe à tous les conducteurs du village d'Appy, en Ariège, pendant 3 ans. En prime, la marque au losange va installer gratuitement une Wallbox de recharge au domicile de tous ceux qui recevront une Zoe. Un minuscule village d'environ 25 habitants, qui sera comme un laboratoire à ciel ouvert pour Renault et surtout une formidable opportunité de communication : si les Pyranols sont capables de rouler à l'année sans contrainte avec une voiture électrique, tout le monde pourrait alors l'être. Encore faut-il, évidemment, avoir à disposition un garage qui permet l'installation d'une Box...

En plus des Wallbox privées, Renault va également installer une seule et unique borne publique dans le village. Le suivi des aventures de ces porte-parole malgré eux de la marque au losange sera intéressant : le village est situé à un peu moins de 1000 mètres d'altitude. En hiver, avec les températures bien fraîches, l'autonomie sera probablement plus dégradée que pour un citadin d'une grande ville.