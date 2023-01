Renault veut bichonner les vieilles voitures de ses clients

La vie d’une voiture est faite de nombreuses petites agressions qui finissent irrémédiablement par ternir son apparence au fil des ans. Pour lutter contre ces affres du temps et des éléments, il n’y a pas d’autre choix que de passer par une remise en état complète, un genre de procédé idéal lorsqu’on ambitionne de revendre sa voiture et qu’on veut lui redonner une présentation flatteuse. Si vous possédez une Renault de moins de quinze ans, il ne sera plus forcément nécessaire de passer par une entreprise tierce pour cela.

La marque au losange lance en effet son programme « Refresh », valable pour tous les véhicules Renault âgés de moins de quinze ans dont le contrôle technique est valide. Disponible à partir du moins de janvier, cette offre sera assurée à l’échelon national dans le réseau Renault par son département Renault Care Service. Il laissera le choix entre cinq forfaits, du plus abordable au plus cher. Le premier niveau comprendra un diagnostic de climatisation, de sécurité, d’électronique et de pneumatiques en plus du nettoyage extérieur et intérieur, de la purification de l’habitacle, du remplacement des balais d’essuie-glace avec des modèles de la gamme d’origine ainsi qu’une vidange avec changement de filtre à huile. Dès le niveau 2, la carrosserie a droit à un traitement. Le niveau 3 ajoute le lustrage, le 4 la rénovation des jantes et le 5 inclut aussi la rénovation des optiques avant et le changement des quatre pneus. Les prix vont de 299€ à 1 499€.

Des limites

Le communiqué de Renault précise que le traitement de la carrosserie est « limité à une réparation peinture de deux avaries (taille inférieure à 5,5 cm et de profondeur légère) pour une durée 2h30 maximum dont un temps de préparation de 2h ». N’espérez donc pas demander à Renault de reprendre tous les défauts de la carrosserie, d’autant plus qu’il exclut également le débossage ou le remplacement de pièces et que certains coloris (jaune Sirius, couleurs mates, bleu Céladon, orange Valencia, rouge Flamme) ne sont pas couverts par le programme. Pour aller plus loin, il faudra donc s’en remettre à un vrai carrossier ou aux spécialistes de la remise en état.