Rendez-nous les Golf TDI tuning !

Ah, on a souvent bien rigolé face aux éléments de « personnalisation » apportés par certains à leur voiture. Quand j’étais jeune, dans les années 80, on voyait des LED façon K2000 orner des calandres de Ford Fiesta 1.1. Ou des flammes façon "Starsky et Hutch" sur des Renault 12. Puis, avec la démocratisation des moteurs turbo-diesel, surtout ceux badgés TDI, le mouvement tuning a pris de l’ampleur. Il suffisait de programmer l’eprom de la gestion de suralimentation pour gagner pas mal de chevaux. La fiabilité ? La pollution ? Bof…

Evidemment, il ne suffisait pas de booster la cavalerie sous le capot, il fallait aussi que ça se voie. Alors, ça a été le festival des autos rabaissées, des grosses jantes, des paupières de phare (alors ça, c’était vraiment drôle), des buses de lave-glace couleur fluo, des essuie-glace bloqués en position verticale pour faire course, j’en passe et des meilleures (ou pires, c’est selon). Il y avait même un salon du tuning, des magazines de tuning, des rayons tuning dans les centres auto. C'était la foire des autos préparées à la va comme je te poutre !

Un véritable phénomène de société. Le regretté « Etienne le Bolideur » a fait le tour du web des centaines de fois avec sa Ford Sierra… On se souviendra aussi de ce maniaque, apparu dans un reportage télévisé, qui demandait à sa compagne de descendre de sa Honda Civic au ras de pâquerettes à chaque dos d'âne pour préserver ses bas de caisse.

Tout ceci n’était pas du meilleur goût, certes. Le puriste que je suis exécrait cette mode et maintenant, il la regrette. Me serais-je converti aux peintures fluos, aux néons sous les bas de caisse et aux sonos de 100 000 watts ? Pas vraiment. En réalité, ces modifications trahissaient au minimum un intérêt porté à l’automobile, et dans bien des cas, une vraie passion. Or, j’ai bien l’impression que celle-ci concerne de moins en moins de gens. Surtout les jeunes qui, globalement, d’après ce que j’ai pu constater, se foutent complètement de la bagnole, à laquelle ils préfèrent les tablettes et les trottinettes.

Car l’auto, c’est mal, ça pollue, n’est-ce pas, et de toute façon, ça doit être électrique pour réduire les émissions de CO2. Or, les autos électriques, ou même hybrides, c’est très cher et ça ne se prépare pas dans son garage, ni même au centre-auto du coin. Désormais, ceux qui peuvent se permettre d’agrémenter à leur goût leur monture sont bien souvent des gens très argentés, tels l’influenceur GMK, et pour moi, c’est problématique. La passion ne devrait pas se réserver à une élite financière. Le monde automobile change en profondeur et très vite. Qu’il y ait lieu de le déplorer ou pas n’est pas la question, c’est comme ça.

Mais je ne serais pas mécontent que, dans quelques années, les VW Golf III TDI à ras du sol qui crachent des volutes de fumées noires à chaque accélération, deviennent des objets de collection très recherchés…