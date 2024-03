Rendez-vous demain pour découvrir la Volkswagen Passat (2024) en live

La toute première Volkswagen Passat remonte à l’année 1973 et depuis, la familiale allemande a eu le temps de dépasser les 30 millions d’exemplaires vendus dans le monde (principalement en Europe). Mais à une époque où les berlines familiales généralistes « à l’ancienne » passent totalement au second plan au profit des SUV et des nouvelles autos électriques, même la meilleure vente des berlines européennes thermiques doit s’adapter aux goûts de la clientèle.

Elle renonce désormais à la carrosserie berline, un genre jugé insuffisamment apprécié par la clientèle resistante de ces autos, et se focalise sur la déclinaison break. Elle approche doucement la taille d’une vraie routière premium avec ses 4,91 mètres de long, qui ne rendent plus grand-chose aux 4,95 mètres d’une Mercedes Classe E. D’un style très classique à l’extérieur, elle cache un intérieur dont le grand écran tactile de 15 pouces (pas de série) rappelle l’univers des voitures électriques. La finition se situe à un bon niveau de même que la rapidité de l’interface numérique MEB4, largement améliorée depuis les systèmes très perfectibles des véhicules du groupe Volkswagen lancés à la fin de la précédente décennie.

Cette Passat affiche surtout 690 litres de coffre, un chiffre très supérieur à celui de l’ID.7 Tourer électrique pourtant encore plus grosse. Côté motorisations, elle oblige pour l’instant à choisir entre un petit moteur essence 1,5 litre de 150 chevaux et un diesel 2,0 litres de 150 chevaux. Des motorisations hybrides rechargeables arriveront dans un second temps, avec de grosses batteries (capacité de 19,7 kWh) permettant théoriquement d’atteindre les 100 kilomètres d’autonomie en conduite électrique.

Sauf qu’avec un prix de base à 42 990€ en version de base essence en finition « Passat », ou à 50 490€ en diesel avec la finition Life Plus un peu mieux équipée (mais tout de même dotée d’un régulateur de vitesse adaptatif de série doublé d’un lane assist et d’une caméra de recul), l’Allemande thermique coûte plus cher que jamais. Elle reste plus abordable que la grande ID.7 électrique, mais sachant que sa cousine Skoda Superb dotée des mêmes éléments techniques de base et d’un bon niveau d’équipement de série et de volumes intérieurs au moins aussi généreux laisse aussi une possibilité de choisir la berline, on se demande si les adeptes de ces routières ne devraient pas mieux filer directement chez les Tchèques. Rendez-vous demain pour les premières impressions au volant de cette auto qu’on a déjà pu conduire brièvement il y a quelques jours sur Caradisiac.