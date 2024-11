Rendez-vous demain pour notre essai de la MG Cyberster, la "voiture de rêve" électrique chinoise

Racheté en 2005 et incorporée dans le groupe SAIC en 2007, le constructeur anglais Mg s’impose désormais sur le marché automobile européen avec ses modèles hybrides et électriques très bon marché. Passée devant Fiat, Cupra et Citroën sur le dernier mois d’octobre, MG est même la seule marque automobile chinoise à avoir à ce point réussi.

La Cyberster que vous avez sous les yeux sert à améliorer l’image de cette marque qu’on associe volontiers à l’univers du low-cost avec ses productions aux prix cassés. Après les SUV et les citadines premier prix, MG lance en effet une vraie super-sportive cabriolet sur notre marché ! Avec 510 chevaux produits par deux moteurs électriques (l’un sur le train avant, l’autre à l’arrière), la Cyberster revendique des performances ébouriffantes avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,2 secondes (mais une vitesse de pointe bridée électroniquement à 200 km/h).

Ses batteries d’une capacité brute de 77 kWh, lui permettent de revendiquer une autonomie maximale de 443 kilomètres d’après l’homologation WLTP européenne, avec une puissance de charge de 144 kW en courant continu. Elle repose en fait sur une évolution de la plateforme MSP de la MG4, même si cela peut paraître difficile à croire tant ces deux modèles sont différents.

Le prix d’une Alpine A110

Cette MG Cyberster est à vendre au prix de 67 990€ dans son unique finition avec une dotation de série généreuse, sachant qu’une version propulsion de 340 chevaux rejoindra ultérieurement le catalogue avec un prix de base inférieur de 5 000€ environ.

Rendez-vous demain pour nos premières impressions de conduite

Cette Cyberster coûte ainsi légèrement plus cher qu’une Alpine A110 thermique, même si elle n’a aucune concurrente directe à ce niveau de puissance et de prix. Rendez-vous demain pour savoir s’il y a vraiment de quoi craquer et dépenser autant d’argent dans une voiture « plaisir » électrique chinoise.