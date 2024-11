Rendez-vous demain pour suivre notre essai du BYD Sealion 7, un SUV électrique au positionnement étrange

La gamme de véhicules électriques proposés par BYD impressionne déjà par sa variété. De la compacte Dolphin jusqu’au gros SUV Tang en passant par le SUV compact Atto3, le SUV familial Seal U et la berline Seal, le constructeur chinois couvre déjà quasiment tous les segments du marché !

Le Sealion 7 s’ajoute à cette gamme entre le SUV Seal U et le gros Tang. Avec 4,83 mètres de long (contre déjà 4,77 mètres pour le Seal U), il surclasse la plupart des modèles électriques familiaux du marché et ressemble à une très grosse compacte (comme le Hyundai Ioniq 5 à sa manière). De la même façon que les autres modèles de la gamme BYD, il affiche aussi une très belle présentation à bord avec des matériaux flatteurs tapissés sur une planche de bord très simple, pourvue d’un énorme écran tactile central de 15,6 pouces en diagonale et d’un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces. Le volume de coffre, en revanche, n’impressionne pas spécialement avec ses 520 litres.

Jusqu’à 530 chevaux mais pas de record d’autonomie

Le Sealion 7 sera proposé dans trois versions : une propulsion développant 313 chevaux (0 à 100 km/h en 6,7 secondes) et dotée d’une batterie de 82,5 kWh, revendiquant 482 km d’autonomie maximale ce qui n’impressionne pas au regard de cette capacité (un Volkswagen ID.4 de 77 kWh est déjà à 550 km). Une version bimoteur de 530 chevaux équipée de la même batterie, en cœur de gamme, annonçant un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une autonomie maximale de 456 km (avec 150 kW de puissance de charge maximale en courant continu seulement). Le haut de gamme, enfin, sera assuré par le même groupe motopropulseur de 530 chevaux mais avec 91,3 kWh de capacité grâce à des accumulateurs plus performants, acceptant une charge rapide de 230 kW. L’autonomie de cette version grimpe à 502 km, ce qui reste là aussi loin des références (621 km pour le Renault Scénic E-Tech de 87 kWh, 700 km pour le Peugeot E-3008 Grande Autonomie de 96,9 kWh…). Notez que le 10-80% de charge s’effectue en 32 minutes pour les batteries de 82,5 kWh et en 24 minutes pour celle de 91,3 kWh.

On ne connaît pas encore les prix français de la bête mais en Belgique, il coûte 48 990€ dans sa version de base et jusqu’à 56 490€ avec la grosse batterie. Des tarifs qui paraîtraient assez peu concurrentiels chez nous, sauf s’il offre pour ces prix des prestations extraordinaires en matière de confort et de finition.

Rendez-vous demain pour nos premières impressions de conduite

Nous prendrons le volant de ce nouveau BYD Sealion 7 dans la ville de Marseille mais aussi sur les routes environnantes et l’autoroute. Rendez-vous donc demain pour les premières impressions sur l’auto avant de retrouver notre essai complet sur Caradisiac.