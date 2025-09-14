Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai Ioniq 9

Rendez-vous lundi 15 septembre pour les premières images de l'essai de la Hyundai Ioniq 9

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

Hyundai continue étendre sa gamme électrique. Après les Ioniq 5 et 6 et l'Inster, place aujourd'hui au Ioniq 9 un grand SUV familial de plus de 5 mètres de long pouvant transporter jusqu'à 7 personnes.  

Rendez-vous lundi 15 septembre pour les premières images de l'essai de la Hyundai Ioniq 9

Vous avez devant les yeux le véhicule électrique le plus grand de chez Hyundai, il s'agit du Ioniq 9, qui mesure 5,06 m de long. 

Au-delà de ses dimensions généreuses, ce grand SUV reprend les codes stylistiques de la marque avec des projecteurs avant forme de pixels, tandis que les feux arrière courent sur toute la hauteur de la voiture. 

À l'intérieur, la présentation est similaire à celle des autres modèles électriques de la gamme avec une double dalle numérique de 12,3 pouces. Mais ce sont surtout les aspects pratiques, le point fort de cette Ioniq 9, qui peut transporter jusqu'à 7 personnes grâce à un vaste habitable garantissant un espace à bord généreux grâce à un empattement énorme de 3,13 m. Les rangements sont très nombreux à bord avec notamment une console centrale coulissante sur 19 cm. Le volume de coffre est gigantesque puisque le volume varie suivant les configurations entre 338 (avec les 7 sièges en place) et 2 494 litres tout rabattu.

Plusieurs configurations sont commercialisées : propulsion: 217 ch, longue autonomie : 307 ch et Performance à 428 ch. Toutes sont alimentées par une batterie de 110 kWh garantissant des autonomies généreuses comprises entre 600 et 620 km. 

Les tarifs sont compris entre 69 900 et 86 900 €. 

Rendez-vous lundi 15 septembre pour les premières images de l'essai de la Hyundai Ioniq 9

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de cet essai qui se dérouleront en région parisienne. 

