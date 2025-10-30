Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Scenic 4

Il fonce dans Nice sans éclairage puis se crashe

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

0  

Phares éteints de nuit, feux brûlés, sens inverse, excès de vitesse : ce conducteur cumule toutes les infractions imaginables au volant de son Renault Scénic. Sans surprise, sa course folle dans les rues de Nice se termine en crash.

Il fonce dans Nice sans éclairage puis se crashe

Un motard publie sur la toile des images qui font froid dans le dos. Sur les séquences, un automobiliste au volant d’un Renault Scénic file de nuit à vive allure dans la ville de Nice. Surpris par son comportement, l’homme au guidon du deux-roues le suit au point d’immortaliser un crash entre le Scénic et un autre véhicule.

La vidéo montre le monospace en sens inverse sans éclairage de nuit. Il se faufile dans la circulation en manquant à plusieurs reprises de toucher des voitures et même une trottinette électrique. Plus tard, il double dangereusement d’autres véhicules en écrasant la pédale de droite. Enfin, les premiers feux rouges grillés se présentent. Un comportement particulièrement dangereux qui se solde par un crash.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Une grosse frayeur

La fin du clip montre le choc violent entre le Renault Scénic et une Mercedes Classe C Coupé arrivant par la droite avec le feu vert. Le véhicule familial et la deux portes sont totalement détruits tandis que le motard montre que les occupants et leur chien s’en sortent avec une grosse frayeur. D’après son propos dans les commentaires de la publication, les images sont désormais dans les mains de la police.

Il fonce dans Nice sans éclairage puis se crashe



0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Scenic 4

Renault Scenic 4

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité