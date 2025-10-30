Il fonce dans Nice sans éclairage puis se crashe
Phares éteints de nuit, feux brûlés, sens inverse, excès de vitesse : ce conducteur cumule toutes les infractions imaginables au volant de son Renault Scénic. Sans surprise, sa course folle dans les rues de Nice se termine en crash.
Un motard publie sur la toile des images qui font froid dans le dos. Sur les séquences, un automobiliste au volant d’un Renault Scénic file de nuit à vive allure dans la ville de Nice. Surpris par son comportement, l’homme au guidon du deux-roues le suit au point d’immortaliser un crash entre le Scénic et un autre véhicule.
La vidéo montre le monospace en sens inverse sans éclairage de nuit. Il se faufile dans la circulation en manquant à plusieurs reprises de toucher des voitures et même une trottinette électrique. Plus tard, il double dangereusement d’autres véhicules en écrasant la pédale de droite. Enfin, les premiers feux rouges grillés se présentent. Un comportement particulièrement dangereux qui se solde par un crash.
Une grosse frayeur
La fin du clip montre le choc violent entre le Renault Scénic et une Mercedes Classe C Coupé arrivant par la droite avec le feu vert. Le véhicule familial et la deux portes sont totalement détruits tandis que le motard montre que les occupants et leur chien s’en sortent avec une grosse frayeur. D’après son propos dans les commentaires de la publication, les images sont désormais dans les mains de la police.
