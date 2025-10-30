Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ferrari

Musée Ferrari : éternelles supercars

Serge Bellu

Le jeudi, c’est le jour où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent.

Musée Ferrari : éternelles supercars
L’exposition en cours au musée Enzo Ferrari de Modène.

On avait fini par l’oublier : il est toujours possible de visiter l’exposition temporaire qui se tient depuis le 24 février 2024 au Musée Enzo Ferrari. Particulièrement longue, elle reste en place jusqu’au 26 février 2026.

Attention, il ne faut pas confondre le Musée Enzo Ferrari qui se trouve à Modène, sur le site de la maison familiale des Ferrari, et le Musée Ferrari qui lui est installé à Maranello, dans la ville qui abrite l’usine de la marque.

Le cadre toujours aussi somptueux du musée Enzo Ferrari.
Le cadre toujours aussi somptueux du musée Enzo Ferrari.

À Modène, une grande exposition est donc consacrée aux « supercars » de la marque. Une bonne occasion pour se remémorer que le concept même de supercar » a été inventé par Ferrari avec la 288 GTO.

Lors du Salon de Genève 1984, Ferrari annonça la 288 GTO appelée à être homologuée dans le Groupe B de la législation sportive, une catégorie qui exigeait une production minimale de 200 exemplaires.

À l’origine, il n’y avait donc aucune ambiguïté : la GTO semblait appelée à courir… Mais en réalité, la 288 GTO n’a jamais participé à la moindre épreuve sportive.

La 288 GTO, la première de toutes les supercars modernes.
La 288 GTO, la première de toutes les supercars modernes.

En revanche, elle devint un objet de convoitise et de collection et elle ouvrit la voie à toute une lignée de Ferrari superlatives dont la production était limitée et la vente contingentée.

La 288 GTO a été suivie de la F40 en 1987 puis de la F50 en 1995 et l’Enzo en 2002. La Ferrari a pris le relais après une longue interruption, en 2013.

Chaque modèle s’est employé à se rapprocher le plus possible des standards de la compétition.

Pendant une nouvelle parenthèse, Ferrari n’a plus proposé de supercar à son catalogue. Il a fallu attendre 2025 pour que Ferrari sorte une nouvelle supercar, en l’occurrence la F80.

Le prototype de développement de la F80.
Le prototype de développement de la F80.

Signe des temps, sa motorisation est hybride avec un V6 de 3 litres… Mais elle développe quand même 1200 chevaux.

Il est possible de voir un prototype de développement de la F80 dans l’exposition de Modène.

