Route de nuit - A Modène, l’autre musée Ferrari

Depuis le 12 mars dernier, le Musée Enzo Ferrari à Modène célèbre les soixante-quinze ans de la marque. Un large panorama des icônes retrace les grandes heures de l’histoire industrielle et de l’histoire sportive de Ferrari.

« Ferrari forever » montre aussi bien la 365 GTB-4 Daytona que la 375 Plus de la Carrera Panamericana, aussi bien la Dino 246 GTS que la 250 P victorieuse au Mans.

Une belle occasion pour revenir sur les lieux de la Fondation Casa Natale Enzo Ferrari. Le musée a été inauguré le 9 mars 2012, érigé à côté de la maison natale du Commendatore, dans le centre de Modène, au 85 de la via Paolo Ferrari.

Trois ans après la mort de l’architecte qui l’avait conçu : le Tchèque Jan Kaplický, le créateur dans les années 1980 de Future Systems, un groupe d’architectes basé à Londres.

C’est son associé, Andrea Morgante, qui avait repris le flambeau et assuré la réalisation finale, et, en particulier, de l’architecture intérieure.

À l’origine du musée, une simple et longue bâtisse de brique à toit de tuile, aussi haute que large et flanquée d’une austère maison d’habitation à deux niveaux. Elle date des années 1830 et doit son aspect rustique à la tradition agricole de l’Émilie-Romagne. Enzo Ferrari y est né en 1898.

La municipalité a acheté le terrain mitoyen pour y développer son centre culturel dédié à l’automobile. Gagnant de l’appel d’offres, l’architecte tchèque Jan Kaplický a dessiné une structure futuriste à demi enterrée, coiffée d’un gigantesque capot en aluminium dont les ouïes sont des sources de lumière naturelle.

Le vaste plateau où sont présentés les joyaux est en pente douce. Le visiteur, encapsulé entre le plafond et le plancher à une échelle inhabituelle et dans une luminosité rassurante, se sent en état d’apesanteur avec une déroutante liberté de déambuler dans une chronologie abolie.