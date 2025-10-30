Un moteur rotatif et plein d’autres choses chez Mazda au salon de Tokyo 2025 !

et la toute nouvelle mouture de série du SUV familial CX-5. Vaste programme pour la marque au salon de Tokyo 2025 !

Il y en a vraiment pour tous les goûts sur le stand de Mazda au salon de Tokyo 2025. Petite surprise, le concept-car Vision X Compact prend les traits d’une citadine au design minimaliste et élégant, mesurant à peine 3,8 mètres de long (comme une Renault R5 ou presque).

On imagine que la remplaçante de la Mazda 2 s’inspirera de cette jolie petite auto dotée d’un habitacle lui aussi intéressant à regarder et d’une technologie extravagante : elle serait équipée d’un assistant virtuel capable d’aller beaucoup plus loin que la simple reconnaissance vocale, avec une vraie intelligence artificielle conçue pour nouer une relation « amicale » avec le conducteur et de tenir de vraies discussions avec lui au-delà de sa vocation « utilitaire ». Mazda ne donne en revanche aucun détail technique sur sa motorisation.

Le moteur rotatif est de retour !

A l’opposé du Vision X Compact en termes de taille, le concept-car Vision X Coupé prend la forme d’une grande berline à quatre portes au profil fuyant un peu à la façon des Mercedes CLS et autres familiales du même genre arrivées après elle.

Elle mesure 5,05 mètres de long et surtout, elle embarque une motorisation hybride rechargeable dont le cœur thermique… est un moteur rotatif suralimenté par turbocompresseur ! Oui, elle marque bien le retour de cette technologie et revendique officiellement 510 chevaux en puissance cumulée grâce à l’assistance d’un moteur électrique. Mazda ne communique pas la capacité de la batterie mais annonce environ 160 km d’autonomie en mode électrique et environ 800 km d’autonomie maximale cumulée. Attention ce n’est que sur le papier : dans les faits, la version de série de ce Vision X Coupé n’est attendue que d’ici 2035. Et rien ne dit que d’ici là elle aura gardé son moteur rotatif (ni qu’elle pourra être vendue en Europe) !

Le tout nouveau CX-5 est là aussi

Nettement plus important pour ceux qui achètent de vraies voitures, le tout nouveau CX-5 de troisième génération s’expose lui aussi au salon de Tokyo dans sa forme définitive. Il mesure désormais 4,69 mètres de haut, affiche un style plus massif et moins léger que celui de son prédécesseur et arbore un très gros écran tactile central de 15,6 pouces à l’intérieur.

Hélas pour chez nous, il sera d’abord proposé avec un moteur essence 2,5 litres de 141 chevaux soumis au malus écologique français (avec plus de 6 000€ de taxe au minimum en 2026). Rendez-vous d’ici le début de l’année prochaine pour le découvrir en essai.